В Бишкеке разрабатывают спецусловия для строительства конгресс-холла

В Бишкеке рассматриваются специальные технические условия для строительства конгресс-холла в южной части столицы, в районе резиденции «Ынтымак Ордо». Об этом сообщили в Государственном институте сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Минстрое.
Речь идет о двухэтажном здании концертного и банкетного назначения компании «ГрадСтройРесурс». Проект вынесен на обсуждение, поскольку его параметры не соответствуют стандарту сейсмостойкости «КР КЧ 31-02:2018». Участок строительства расположен в зоне Бишкекско-Иссык-Атинского разлома, что требует дополнительных расчетов и инженерных решений.
По предварительным архитектурным данным, объект предполагает использование многофункционального зала, который сможет принимать массовые мероприятия, концерты и официальные встречи. Ориентировочная вместимость — от 900 до 1 тысячи 200 человек. Окончательные параметры будут утверждены после завершения экспертизы.
На заседании также рассмотрено еще два объекта:
- здание дирекции «Жаштык» на улице Токомбаева в Бишкеке;
- жилые дома компании «Нурзаман Билд» в селе Орто-Сай.
Разработка специальных технических условий является обязательной процедурой для объектов, параметры которых выходят за рамки базовых строительных норм в сейсмоопасных зонах.
Справка о стандарте сейсмостойкости
Стандарт СН КР 31-02:2018 устанавливает повышенные требования к проектированию зданий в зоне сейсмической опасности до 8-9 баллов. Он ограничивает этажность, усиливает требования к железобетонному каркасу, фундаменту и материалам, а также требует обязательной сейсмической экспертизы и применения конструктивных элементов, способных поглощать часть энергии толчков. Если объект по параметрам не соответствует нормам, для него разрабатываются индивидуальные технические решения (СТУ), компенсирующие потенциальные риски.