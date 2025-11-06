В Бишкеке разрабатывают спецусловия для строительства конгресс-холла

В Бишкеке рассматриваются специальные технические условия для строительства конгресс-холла в южной части столицы, в районе резиденции «Ынтымак Ордо». Об этом сообщили в Государственном институте сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Минстрое.

Речь идет о двухэтажном здании концертного и банкетного назначения компании «ГрадСтройРесурс». Проект вынесен на обсуждение, поскольку его параметры не соответствуют стандарту сейсмостойкости «КР КЧ 31-02:2018». Участок строительства расположен в зоне Бишкекско-Иссык-Атинского разлома, что требует дополнительных расчетов и инженерных решений.

По предварительным архитектурным данным, объект предполагает использование многофункционального зала, который сможет принимать массовые мероприятия, концерты и официальные встречи. Ориентировочная вместимость — от 900 до 1 тысячи 200 человек. Окончательные параметры будут утверждены после завершения экспертизы.

На заседании также рассмотрено еще два объекта:

здание дирекции «Жаштык» на улице Токомбаева в Бишкеке;

жилые дома компании «Нурзаман Билд» в селе Орто-Сай.

Разработка специальных технических условий является обязательной процедурой для объектов, параметры которых выходят за рамки базовых строительных норм в сейсмоопасных зонах.