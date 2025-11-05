Фильм Актана Арыма Кубата вошел в список 100 лучших азиатских картин

Фильм «Бешкемпир» Актана Арыма Кубата вошел в список 100 лучших азиатских картин за последние 30 лет. Об этом сообщила продюсер Алтынай Койчуманова.

Кинокартина «Бешкемпир» (1998) включена в обновленный список Пусанского международного фестиваля, созданный с 1996 года.

При составлении рейтинга организаторы провели масштабный опрос среди 161 эксперта из 34 стран: продюсеров, режиссеров, кинокритиков и кинематографических исследователей из разных государств Азии и мира.

Список отражает ключевые произведения, повлиявшие на развитие азиатского кино, определившие культурную память и художественные ориентиры последних трех десятилетий.

Фильм «Бешкемпир», получивший широкое международное признание, стал одной из наиболее значимых работ постсоветского кинематографа. Он прославился своей уникальной поэтикой, искренностью изображения детства и глубинных традиций кыргызского общества. Картина показана на крупнейших мировых кинофорумах и отмечена рядом престижных наград.

Отмечается, что это не первый случай признания творчества Актана Арыма Кубата Пусанским кинофестивалем. В 2015 году фестиваль выпустил книгу «100 лучших режиссеров и 100 лучших фильмов Азии», проведя опрос среди 73 известных кинокритиков, фестивальных директоров и отборщиков. Именно тогда «Бешкемпир» включен в число величайших фильмов азиатского кинематографа, а Актан Арым Кубат назван одним из ведущих режиссеров Азии.