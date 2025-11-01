Смоленские вампиры, триллеры и драмы. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (3 — 9 ноября) ожидаемое многими продолжение истории смоленских вампиров, возглавляемых Юрием Стояновым. Выходит и второй сезон еще одного российского фэнтезийного сериала — «Волшебный участок». В премьерах также несколько триллеров и драм, есть и комедия и идущая не первый год американская криминальная сага.
В финале второго сезона семья деда Славы (Юрий Стоянов) получает намек — будут проблемы. В третьем сезоне пророчество-угроза начинает сбываться — в Смоленске пропадают люди, силовики напрягаются и думают на вампирское семейство. А в это время графиня Ольга собирается рожать принца-полукровку от обыкновенного человека, обратившегося вампиром, — студента Сергея Барановского. На этом фоне и готовится полномасштабное вероломное вторжение на Смоленщину, где бравые русские вампиры будут защищать не только родную землю, но и честь семьи и родного языка. На «вы» идет целый полк вампиров с Урала.
Фэнтезийный комедийный детектив о бывшем снайпере с посттравматическим синдромом. Когда-то Леха служил в полиции, но потом стал гробить жизнь алкоголем. Пока ему не предложили работу в полицейском участке, который занимается исключительно сказочными персонажами.
История самого несчастного человека на Земле, который должен спасти мир от счастья.
Это сериал рассказывает невероятную, но правдивую историю 20-го президента США Джеймса Гарфилда и убившего его поклонника Чарльза Гуито.
Действие разворачивается в элитной школе для подростков, где царят свои законы. В центре сюжета девушка по имени Руби Белл, которая полна страхов и неуверенности в себе. Однако ей предстоит непростое испытание — окончить Макстон-холл, одну из самых известных школ Англии. Получив образование, главная героиня планирует уехать куда глаза глядят. Тем более она не собиралась заводить ни с кем отношения. Однако в скором времени Руби поняла, что выжить одной будет непросто...
Группа женщин-адвокатов, которые специализируются на бракоразводных делах, уходит из юридической фирмы, где правят мужчины, и открывают собственную практику. Они ведут громкие дела о разводе, сталкиваясь с шокирующими тайнами и предательством.
Марисса Ирвин приезжает за сыном, который после школы отправился в гости к новому другу. Дверь ей открывает незнакомая женщина, утверждающая, что она ничего не знает ни о каких мальчиках. Так начинается самый страшный родительский кошмар.
Спин-офф «Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила» — это сиквел проекта «Власть в ночном городе», который посвящен экс-соучастнику Призрака. В центре событий оригинального шоу находится наркобарон, который хочет заняться легальным бизнесом и никак не может найти баланс между супружеской жизнью и тягой к своей первой любви. Он открыл ночной клуб в Нью-Йорке и пытается получить место в рядах городской элиты. Однако у двойной жизни, которую ведет герой, есть свои опасные стороны и риски.
В центре событий оказывается богатый, успешный и знаменитый рэп-исполнитель и актер по имени Винс Стейплс, который справляется со множеством трудностей, решает различные проблемы и сталкивается с сюрпризами повседневной жизни в родном городке под названием Лонг-Бич. Американский хип-хоп-певец впервые прославился в качестве участника коллектива Cutthroat Boyz, в который кроме него входили Астон Мэтьюз и Джоуи Фоттс. Некоторое время он являлся сподвижником хип-хоп-группы Odd Future.
