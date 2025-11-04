Жители Земли 5 ноября смогут увидеть самую большую суперлуну

Самая крупная и яркая суперлуна этого года появится на небе 5 ноября. Об этом сообщила The Guardian.

В этот день Луна подойдет к Земле на расстояние менее 357 тысяч километров. Благодаря этому она будет казаться примерно на 8 процентов больше и на 16 процентов ярче, чем обычно.

По данным астрономов, суперлуние происходит, когда полнолуние совпадает с моментом и Луна находится ближе всего к Земле.

Наблюдать суперлуну можно будет по всему миру, включая Кыргызстан. В Бишкеке она взойдет около 21.50 по местному времени. Наиболее эффектно Луна будет выглядеть в момент восхода.

Отмечается, что это последняя суперлуна 2025 года, и при ясной погоде ее можно будет увидеть невооруженным глазом.