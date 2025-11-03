20:28
Общество

В Бишкеке компания загрязняла экологию. Ее оштрафовали на 103 тысячи сомов

Службы экологического и технического надзора выявила нарушения в деятельности ОсОО «Бетон Стар». Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, компанию обвинили в нарушении экологических требований, несоблюдении правил производственной безопасности, в ведении деятельности без соответствующего разрешения и загрязнении земельных, водных и воздушных ресурсов.

По итогам проверки составлено четыре протокола, предприятию наложен штраф в 103 тысячи сомов.

Служба экологического и технического надзора напоминает предприятиям и организациям о необходимости соблюдения требований охраны окружающей среды и безопасности труда.

Обеспечение исполнения законов является основной гарантией защиты окружающей среды, здоровья граждан и общественной безопасности.
