14:17
Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР

На Иссык-Куле состоялась официальная церемония запуска строительства нового города Асмана с участием первых лиц государства. Проект признан одним из самых масштабных в истории Кыргызстана — его общая площадь составит более 4 тысяч гектаров.

По данным Национального агентства по инвестициям, возведение города будет вестись поэтапно, а реализовывать проект будут частные строительные компании.

Глава агентства Равшан Сабиров сообщил, что одной фирме выделено 100 гектаров земли, а другой — 80 гектаров. «Мы приглашаем все строительные компании участвовать в возведении города. Условия для всех одинаковые. Те, кто хочет реализовать свои проекты и инновационные идеи, могут обращаться в дирекцию Асмана», — отметил он.

Ранее сообщалось, что фирма Elite House получила участок площадью 100 гектаров под застройку, а китайская компания, назначенная генеральным партнером проекта, — 50 гектаров.

Асман задуман как современный город с развитой инфраструктурой, жилыми кварталами, зонами отдыха и инновационными технологиями управления.

Ранее, в 2023 году, президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство этого экологически чистого города, рассчитанного на 500-700 тысяч жителей. Однако реализация проекта приостановлена после того, как международные партнеры предложили внести изменения, направленные на создание «зеленого города», что потребовало дополнительное время на переработку концепции. В результате кабмин расторг соглашение с инвесторами. 

Elite House имеет отношение к предпринимателю Тимуру Файзиеву. Его задержали в 2021-м в Бишкеке по подозрению в коррупции.
