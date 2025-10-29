23:37
В России хотят повысить квоту на трудовых мигрантов в 2026 году

Мигранты нужны работодателям, а не правительству, заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с НСН.

Квоту на трудовых мигрантов хотят повысить на 20 процентов в 2026 году. Министерство труда предложило выдать до 278,9 тысячи разрешений для специалистов из «визовых» стран дальнего зарубежья.

Ренат Каримов отметил, что эту идею продвинули работодатели, а не правительство.

«Это не столько решение Минтруда, сколько работодателей, которые подают заявки в ведомство для того, чтобы привлечь иностранную рабочую силу из государств с визовым режимом. Они часто предпочитают таких работников, потому что привязаны к ним. У таких сотрудников визы к конкретным работодателям на рабочие позиции. Но это не касается трудовых мигрантов из стран с безвизовым сообщением. Они могут менять место работы, уходить. Это проигрышная ситуация для работодателей. К тому же они несут организационные затраты: надо найти этих людей, пригласить, встретить, оплатить оформление документов, а через месяц они уйдут. Поэтому речь тут не про нехватку рабочей силы из государств с безвизовым сообщением», — указал он.

Глава профсоюза добавил, что решить проблему с рабочими руками можно было бы другим способом.

«Можно было бы сделать так, чтобы иностранные работники, которые прибыли из государств с безвизовым сообщением и отработали у работодателя по оргнабору два-три года, имели бы право получить вид на жительство в России. Это бы стимулировало людей, чтобы они не покидали рабочее место и трудились непрерывно. Здесь никто бы не проиграл, поскольку компании получили бы стабильных сотрудников. Сами мигранты заинтересованы в ВНЖ, так как он дает право на работу без патента. А сейчас если просрочить его хотя бы на один день, то новый можно получить только через год», — подчеркнул он.
