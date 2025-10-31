Руководитель миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах Клод Хааген посетит Бишкек

Руководитель миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ на досрочных парламентских выборах в Кыргызстане, назначенных на 30 ноября, посетит Бишкек 3-4 ноября в рамках подготовки к полному размещению международных наблюдателей.

Фото ПА ОБСЕ . Руководитель миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ на досрочных парламентских выборах в КР Клод Хааген

Как сообщили в ПА ОБСЕ, миссию возглавит член парламента Люксембурга Клод Хааген. Он назначен специальным координатором и руководителем краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ по поручению президента ПА ОБСЕ Пере Жоана Понса и по решению действующего председателя ОБСЕ.

Во время двухдневного визита Клод Хааген проведет встречи с представителями государственных органов, избирательной комиссии, политических партий и кандидатов, гражданского общества и СМИ. Также запланированы встречи с партнерами ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), которые уже работают на местах.

Цель визита — оценить предвыборную ситуацию и уровень подготовки к выборам.

Как отмечается, член парламента Люксембурга Клод Хааген имеет большой опыт в сфере международной парламентской дипломатии и участвовал во множестве мероприятий ПА ОБСЕ, направленных на продвижение демократического управления и наблюдения за выборами.

В ПА ОБСЕ напомнили, что ассамблея регулярно участвует в наблюдении за выборами в Кыргызстане — с 2000 года представители организации следили за 11 избирательными процессами. Это, как подчеркнули там, отражает приверженность ассамблеи поддержке демократических процессов и институтов в регионе ОБСЕ.