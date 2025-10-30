В городе Ош запущена новая подстанция «Кен-Сай»

В новом жилмассиве «Кен-Сай» Оша введена в эксплуатацию одноименная электрическая подстанция мощностью 110/10 киловатт. Объект построен досрочно, на его возведение направлено 18,5 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

В церемонии открытия приняли участие министр энергетики Таалайбек Ибраев, мэр Оша Женишбек Токторбаев и местные жители.

С запуском новой подстанции стабильным электроснабжением обеспечены жилмассивы «Кен-Сай», «Гульбаар», «Кенеш» и «Джапалак», а также около 3 тысяч домохозяйств города и 1 тысяча 124 гектара земель Араванского района.

Новый объект позволит снизить нагрузку на подстанции «Учар» (110/6 киловатт) и «Гульбаар» (35/10 киловатт), улучшив качество и надежность энергоснабжения на юге страны.

По словам Таалайбека Ибраева, подстанция «Кен-Сай» станет важным элементом энергетической инфраструктуры региона.