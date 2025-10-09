В РФ иностранцам почти в два раза сократят разрешения на временное проживание

Правительство России сократило квоту на выдачу в следующем году иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Установить на 2026-й квоту на выдачу иностранцам и лицам без гражданства в 3 тысячи 802 разрешения на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам страны», — говорится в распоряжении кабмина.

В 2025 году эта квота была установлена в размере 5,5 тысячи. Годом ранее она была почти вдвое больше — 10 тысяч 595 разрешений.

Объем квоты определяется на основании предложений регионов с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом из них.

Отмечается, что проведенный МВД РФ анализ миграционной ситуации выявил низкий процент расходования квоты во всех регионах, в основном из-за несоответствия претендентов установленным критериям.

Наибольшее количество разрешений в следующем году приходится на столичный регион. Москва сохраняет лидерство с 500 разрешениями, однако это значение в два раза ниже показателя 2025-го (1 тысяча квот). Московская область следует с 250 разрешениями против 350 в этом году. Санкт-Петербург занимает третью позицию со 100 разрешениями — в два раза меньше показателя 2025-го.

Квота на временное проживание — это ежегодно устанавливаемый правительством России лимит на выдачу разрешений на временное проживание для иностранцев и лиц без гражданства. По сути, государство определяет, сколько человек в этом году может получить такой статус. Цель этого механизма — регулировать миграционные потоки с учетом экономических возможностей регионов, их демографической ситуации и способности принять новых жителей.