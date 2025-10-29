Сроки завершения ремонта дороги на улице Фучика назвали в мэрии Бишкека

В Бишкеке в 2025 году планировали провести капитальный ремонт дорог на 13 центральных улицах, на 12 из них работу уже полностью завершили. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Азамат Осмоналиев.

По его словам, в настоящее время работа продолжается на улице Фучика — на отрезке от Профсоюзной до БЧК с восточной стороны.

«Там завершается укладка второго слоя асфальтобетона. Если погода позволит, то в ближайшие дни начнем наносить дорожную разметку и устанавливать соответствующие знаки. После этого движение перекинем на отремонтированную сторону и начнем капремонт этого же отрезка с западной стороны. Ориентировочно к 15 ноября планируем закончить все работы и открыть движение на улице Фучика», — сказал Азамат Осмоналиев.

Он добавил, что помимо капремонта проводилась реконструкция двух улиц и ведется строительство новых дорог.