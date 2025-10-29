Дебаты в Бишкеке о возврате смертной казни: защита общества или нарушение прав?

Платформа действий медиа Кыргызстана провела общественные слушания, посвященные обсуждению законопроектов, инициированных администрацией президента и касающихся возвращения смертной казни в стране. В зале собрались юристы, правоведы, представители международных организаций, журналисты и правозащитники. Дискуссия, продолжавшаяся несколько часов, показала — общество разделено, а юридические риски инициативы вызывают все больше вопросов.

Предыстория: законопроект и его цели

Поправки в Конституцию, предусматривающие возможность введения смертной казни, были подготовлены по поручению президента Садыра Жапарова. Инициатива появилась после резонансного убийства 17-летней Айсулуу Мукашевой в Иссык-Кульской области — преступления, которое всколыхнуло общество.

Согласно проекту, смертная казнь может применяться за изнасилование детей, а также за убийство, сопряженное с изнасилованием. В пояснительной записке отмечается, что «особо тяжкие преступления против женщин и детей вызывают чрезвычайную озабоченность общества», а «без угрозы высшей меры наказания защита их жизни и здоровья невозможна».

Одновременно с поправками в Конституцию на общественное обсуждение вынесен проект закона о выходе Кыргызстана из Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Именно этот документ в 2010 году юридически закрепил ее отмену в стране.

Позиция президента: «Решение — за народом»

Президент Садыр Жапаров ранее заявил, что не намерен принимать решение единолично:

«Мы будем советоваться с народом. Если большинство поддержит — вопрос может быть вынесен на референдум».

Глава государства подчеркнул, что речь идет исключительно о «жестоких убийствах и педофилии», и заверил, что «в XXI веке технологии позволяют обеспечить прозрачность судебных процессов».

Международные обязательства: юридический тупик

Юристы и эксперты предупреждают: выйти из Второго факультативного протокола невозможно — он не предусматривает механизма отказа от участия.

«Это юридически недопустимо. Кыргызстан присоединился к протоколу, и теперь обязан соблюдать его нормы. Попытка денонсировать соглашение противоречит как международному праву, так и собственной Конституции», — заявила юрист правовой клиники «Адилет» Аида Курманбаева.

Правозащитники напоминают, что Кыргызстан — член Совета ООН по правам человека. Возврат смертной казни поставит под сомнение участие страны в международных структурах и может повлечь дипломатические последствия.

Мнение международных партнеров: ЕС и ООН против

Представитель Европейского Союза в Кыргызстане Лене Чакраварти заявила, что ЕС «твердо поддерживает принцип недопустимости смертной казни»:

«Это нарушает фундаментальное право на жизнь. Исследования показывают, что смертная казнь не снижает уровень преступности, но создает риск непоправимых ошибок. Мы ожидаем, что Кыргызстан сохранит приверженность международным обязательствам».

Глава регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Матильда Богнер подчеркнула:

«Кыргызстан подписал Второй протокол, и это навсегда. Возвращение смертной казни станет прямым нарушением международных обязательств. Ни одна система правосудия не застрахована от ошибок, а смертная казнь делает их необратимыми».

Она напомнила об официальном заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о том, что смертной казни нет места в 2025 году. «Она посягает на человеческое достоинство и подрывает доверие к правосудию. Путь к защите общества — через сильные институты, а не через казни», — говорится в сообщении.

Внутренние правовые противоречия

Исполнительный директор ОО «Бир Дуйно Кыргызстан» Мурат Карыпов напомнил, что инициатива противоречит Венской конвенции о праве международных договоров, согласно которой государство не может ссылаться на внутреннее законодательство, чтобы оправдать нарушение международных обязательств.

Правовой эксперт Тахмина Ашуралиева добавила, что возврат смертной казни создает опасный прецедент: «Если мы позволим себе отступить от международного права в одном случае, завтра можем отказаться и от других конвенций. Это ставит под угрозу всю правовую систему страны».

Юрист Лейла Сыдыкова отметила, что смертная казнь — не новое наказание. Оно известно с древнейших времен.

«Хочу привести цитату Мишеля Фуко: «Надо избавиться от иллюзии, будто уголовно-правовая система является главным образом средством борьбы с правонарушениями». Любое уголовное наказание — это уже последствие того, что свершилось. Уголовное право ретроспективно. Оно возникает и начинает действовать уже после того, как свершилось преступление. А не лучше ли предупредить его? Это потребует больших материальных ресурсов у государства, реализации специальных профилактических программ. На это уходят годы. Но это более правильная и долгосрочная стратегия. Вернуть смертную казнь — это более легкий путь. Но насколько это эффективный путь? Думаю, что это большой вопрос.

Понятно, что на какое-то время преступления могут действительно прекратиться (имеются в виду деяния, за которые будет введена смертная казнь). Но не факт, что они прекратятся вовсе. Пройдет время, и эти деяния возобновятся. Это подтверждается всей историей развития уголовного законодательства. Пока не запустят реальные механизмы противодействия преступности, мы будем топтаться на месте. И даже смертная казнь уже не поможет.

Но парадокс заключается в том, что, выбирая в защиту половую неприкосновенность несовершеннолетних и женщины, которую в результате совершенного изнасилования лишили жизни, совершенно забыли о других человеческих жизнях.

Это люди, которые также могут погибнуть от рук преступников. Обращаю внимание на такую уязвимую категорию — это пожилые люди, инвалиды, подростки, которых также могут лишить жизни, а если погибнут несколько человек? Например, полностью семья. А такие случаи, к сожалению, встречаются в судебной практике. Они остаются вне поля смертной казни. Справедливо ли это? Все же жизнь человека — это благо, которое дается один раз человеку. К сожалению, мы не имеем статистики о совершенных убийствах в стране за последние годы. Зная это, мы могли бы спрогнозировать, с криминологической точки зрения, необходимость введения этого наказания. К сожалению, нам это не известно», — добавила она.

И, последнее, считает юрист, «если все же будет решено пойти с вопросом о смертной казни через народный референдум, то, как мне представляется, назад путь по ее отмене (правда, в неопределенном будущем) будет отрезан. Результат референдума уже понятен и вполне прогнозируем».

Аргументы противников: не сдерживает преступность и угрожает свободе

Журналист Семетей Аманбеков, выступая на слушаниях, отметил, что смертная казнь не предотвращает преступления: «Преступника останавливает не суровость наказания, а неотвратимость. Пока раскрываемость низкая, угроза казни не пугает. Наоборот, она может подтолкнуть преступников к уничтожению свидетелей».

Он напомнил и о судебных ошибках: в 1980-е годы в СССР был расстрелян невиновный Александр Кравченко, тогда как реальный убийца — Андрей Чикатило — продолжал преступления.

Журналист вспомнил о том, что несколько лет назад в убийстве 17-летней Камилы Дуйшебаевой обвинили, как выясняется, невиновного человека Калыбека Эльтуйбасова — брата тогдашнего генпрокурора Аиды Саляновой.

«Сейчас же другой подозреваемый в совершении преступления сам дает признательные показания по убийству Камилы. Если бы тогда в стране действовала смертная казнь, то уже расстреляли бы невиновного человека. Или вот другой случай: в убийстве политика Медета Садыркулова тоже обвинили невиновного человека. И получается, его тоже казнили бы. Но хорошо, чтобы было журналистское расследование и виновные понесли наказание», — добавил Семетей Аманбеков.

Кроме того, журналист подчеркнул, что возврат или сохранение смертной казни всегда несет прямые и косвенные угрозы для свободы слова и независимости журналистики.

Смертная казнь применяется только к особо тяжким преступлениям, которые, как правило, вызывают широкий общественный и политический резонанс. По его мнению, журналисты, освещающие такие дела, попадают под двойное давление.

По его мнению, дела, связанные с возможным смертным приговором, рассматриваются с беспрецедентной степенью секретности, эмоциональной напряженности и политического вмешательства.

«Журналистские расследования, ставящие под сомнение доказательства вины или законность процесса, могут быть расценены как помеха правосудию или даже пособничество преступнику. В репрессивной среде, где возвращена смертная казнь, власти склонны к жесткой реакции на любую критику. Журналист, критикующий следствие, обнажающий процедурные нарушения или указывающий на риск судебной ошибки (который в случае смертной казни необратим), сам подвергается риску уголовного преследования. Угроза предъявления обвинений, например, в разглашении тайны следствия или клевете, усиливается многократно, когда речь идет о деле, по которому может быть вынесен смертный приговор», — добавил он.

Политический подтекст

Некоторые участники слушаний усмотрели в инициативе электоральный подтекст. Правозащитник Дмитрий Кабак считает, что вопрос смертной казни используется как инструмент мобилизации общественного мнения накануне выборов:

«Это способ набрать политические очки на фоне общественного гнева и боли. Но вместо укрепления доверия к правосудию общество получает эмоциональную реакцию и популизм».

Что дальше?

Представители института омбудсмена сообщили, что изучают данные законодательные инициативы, но пока не готовы озвучить четкую позицию по этому вопросу. На слушаниях ведомству посоветовали направить запрос в Венецианскую комиссию для получения экспертного заключения.

Пока же правозащитники и международные партнеры предупреждают: если Кыргызстан действительно решит вернуться к смертной казни, это станет шагом назад — не только юридическим, но и цивилизационным.

«Сила государства не в мести, а в справедливом правосудии, — сказала правозащитница и журналист Тамара Валиева. — Если мы узаконим смерть от имени государства, то все вместе станем соучастниками этой казни. Получается, государство не хочет совершенствоваться и намерено переложить ответственность на плечи граждан. Идут спекуляции на справедливом возмущении граждан, чтобы ввести смертную казнь и, возможно, прикрываясь злободневными кейсами, расправляться совсем с другими людьми».

Общественные слушания по инициативе администрации президента завершились 28 октября. Платформа действий медиа Кыргызстана выступила с обращением к властям КР, выразив серьезную обеспокоенность в связи с инициативами по возвращению смертной казни.

«Возврат к этой мере наказания станет прямым нарушением Кыргызстаном международных договоров и будет противоречить обязательствам страны в рамках Совета ООН по правам человека, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Всеобщей декларации прав человека ООН. Опыт многих стран убедительно показал, что возврат или активное применение смертной казни неизбежно ведет к ухудшению ситуации с правами человека и ослаблению верховенства закона. Все примеры показывают, что смертная казнь не укрепляет правопорядок, а наоборот — усиливает произвол, страх и насилие», — отмечают участники слушаний.

Платформа действий медиа КР предлагает сохранить за республикой статус государства, присоединившегося ко Второму факультативному протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах. Иначе возникнет противоречие с Венской Конвенцией о праве международных договоров (статья 56).

Вместо введения смертной казни предлагается:

• ввести пожизненное наказание без применения меры условно-досрочного освобождения (УДО) за совершение преступлений, связанных с изнасилованием и убийством детей и женщин;

• ускорить проведение ДНК-экспертиз и спецпроцедуры расследований;

• расширить меры защиты потерпевших;

• ввести реестр сексуальных преступников;

• расширить электронный надзор;

• усилить профилактические меры посредством целевых профилактических программ.

Все предложения направлены на официальный портал общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов КР koomtalkuu.gov.kg.