29 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

9.30-15.00 — улица Токтогула, 68 (школа № 5);

9.30-17.00 — микрорайон «Улан», дом № 2;

9.00-13.00 — отрезки проспекта Манаса, улица Абдумомунова;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Жазира, Мин Куш, Кара Коо), бульвар Эркиндик, дом № 63 блок Б, отрезки улиц Байтик Баатыра, Фрунзе;

13.00-17.00 — отрезки улиц Пишпекской, Кумарыкской;

9.00-18.00 — жилмассивы «Балбан-Таймаш», «Тендик» (улицы Тендик 1-13),

«Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-2-3-4-5-6, Нооруз, Эл биримдиги, Сары-Озон, Заправочная, Кут, Ак-Тилек, Жаштык, Биримдик, Жетиген, Бакай-Ата, Ынтымак, Достук, Ак-Жол, Ак-Сай, Коко-Мерен, Тынчтык, Манас-Ата, мечеть), село Нижняя Ала-Арча (переулок Школьный, улицы Кыргызская, Логвиненко), жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо 1-26-101-102-103-104-105-106-107-108-112-109, 113-114 −115-116-117, Центральная);

10.00-18.00 — село Маевка (улица Тепличная).

2 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Пржевальского, Элебаева, Пушкина, Стаханова, Искакова, Ростовская, Маяковского, Элебаева), села Бурма-Суу, Чельпек, Жолголот, Кажы-Сай, Ак-Сай, Саруу, Дархан, Жениш, Ак Олон, Тогуз-Булак.

3 Нарынская область

9.00-17.00 — город Нарын (улицы от НГУ до улицы Ак-Кыя (горная сторона улицы Ленина), от ДЭУ до улицы Ак-Кыя (сторона реки Нарын, улица Ленина);

10.00-17.00 — села Оттук, Чаек, Байзак, Мин-Куш;

9.30-18.00 — село Чолок-Кайын;

10.00-18.00 — село Казарман, кошары.

4 Таласская область