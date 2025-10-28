19:48
Общество

29 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-15.00 — улица Токтогула, 68 (школа № 5);
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Улан», дом № 2;
  • 9.00-13.00 — отрезки проспекта Манаса, улица Абдумомунова;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Жазира, Мин Куш, Кара Коо), бульвар Эркиндик, дом № 63 блок Б, отрезки улиц Байтик Баатыра, Фрунзе;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Пишпекской, Кумарыкской;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Балбан-Таймаш», «Тендик» (улицы Тендик 1-13),
  • «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-2-3-4-5-6, Нооруз, Эл биримдиги, Сары-Озон, Заправочная, Кут, Ак-Тилек, Жаштык, Биримдик, Жетиген, Бакай-Ата, Ынтымак, Достук, Ак-Жол, Ак-Сай, Коко-Мерен, Тынчтык, Манас-Ата, мечеть), село Нижняя Ала-Арча (переулок Школьный, улицы Кыргызская, Логвиненко), жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо 1-26-101-102-103-104-105-106-107-108-112-109, 113-114 −115-116-117, Центральная);
  • 10.00-18.00 — село Маевка (улица Тепличная).
2
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Пржевальского, Элебаева, Пушкина, Стаханова, Искакова, Ростовская, Маяковского, Элебаева), села Бурма-Суу, Чельпек, Жолголот, Кажы-Сай, Ак-Сай, Саруу, Дархан, Жениш, Ак Олон, Тогуз-Булак.
3
Нарынская область
  • 9.00-17.00 — город Нарын (улицы от НГУ до улицы Ак-Кыя (горная сторона улицы Ленина), от ДЭУ до улицы Ак-Кыя (сторона реки Нарын, улица Ленина);
  • 10.00-17.00 — села Оттук, Чаек, Байзак, Мин-Куш;
  • 9.30-18.00 — село Чолок-Кайын;
  • 10.00-18.00 — село Казарман, кошары.
4
Таласская область
  • 9.00-17.00 — город Талас (улицы Оторбаева, Манаса, центральная котельная, центральный рынок;
  • 9.00-18.00 — город Талас (улицы Крупская, Байтик Баатыра, Киргизская, Калинина, новый роддом, улицы Мира, Куренкеева, Нуржанова, Оторбаева, спорткомплекс, «Билимкана»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348842/
просмотров: 546
