В части Бишкека 29 октября не будет питьевой воды

В связи с ремонтными работами на водоводе Д-1000 миллиметров по трассе Бишкек — Кунтуу 29 октября с 8.00 до 00.00 подача питьевой воды будет прекращена в части столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото пресс-службы мэрии

По ее данным, воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения:

село Достук — жилмассив «ТЭЦ-2» — улицы Ынтымак — Кок-Асаба — Кок-Жайык — Ахунбаева — Алыкулова — Омур — Муромская — Селекционная — трасса Бишкек — Кунтуу.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.