Благоустройство города: за неделю составлено протоколов на 3,4 миллиона сомов

С 20 по 26 октября муниципальная инспекция мэрии Бишкека провела 51 рейд и 31 дежурство по соблюдению правил благоустройства города. Проверен 851 объект, составлено 507 протоколов на сумму 3 миллиона 419 тысяч сомов.







Кроме того, по 91 обращению горожан проведены выезды на места, выдано 24 предписания, 20 из которых уже исполнены.

Отдел по борьбе с незаконной торговлей провел 32 рейда и 26 дежурств на рынках и в общественных местах столицы. За торговлю в неустановленных местах составлено 157 протоколов на сумму 508 тысяч сомов.

Также выявлено 14 случаев сжигания мусора и листвы, нарушители оштрафованы на 126 тысяч сомов. Ведется профилактическая работа по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха.