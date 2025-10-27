Генплан-2050. В Бишкеке планируют повысить среднюю жилищную обеспеченность

В Бишкеке планируют повысить среднюю жилищную обеспеченность. Об этом говорится в проекте генерального плана столицы до 2050 года.
По словам чиновников, уровень жилищной обеспеченности — ключевой показатель социального благополучия населения.
Отметим, что, согласно статье 45 Жилищного кодекса, норма жилой площади в республике не может быть менее 12 квадратных метров на человека.
Планируемые объемы жилищного строительства в столице определены с учетом:
- роста численности населения до 1 миллиона 920 тысяч человек до 2050 года;
- необходимости улучшения жилищных условий жителей Бишкека, исходя из средней жилищной обеспеченности 22 квадратных метра на человека.
В течение проектного периода предусматривается строительство жилищного фонда в размере 24 миллионов 804 тысяч квадратных метров.
В целом величина жилищного фонда к расчетному сроку составит 42 миллиона 240,9 тысячи квадратных метров.
Из общего объема нового строительства самые большие предлагаются в Ленинском и Октябрьском районах за счет реализации уже утвержденной документации (проекты застройки).
Генеральным планом города предусмотрена следующая структура жилищного строительства до 2050-го:
- индивидуальное жилищное строительство — 7 миллионов 90,4 тысячи квадратных метров (28,59 процента);
- малоэтажное жилищное строительство — 2 миллиона 487,2 тысячи квадратных метров (10,03 процента);
- среднеэтажное жилищное строительство — 2 миллиона 833,6 тысячи квадратных метров (11,42 процента);
- многоэтажное жилищное строительство — 12 миллионов 392,7 тысячи квадратных метров (49,96 процента).
При размещении нового жилищного строительства учитывалась ранее разработанная документация по проектам застройки, проектам детальной планировки.