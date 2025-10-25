Уважайте права граждан! Милиция Бишкека попросила блогеров соблюдать закон

Главное управление внутренних дел Бишкека обратилось к блогерам, видеомейкерам и всем гражданам, занимающимся созданием контента в социальных сетях, и попросило их строго соблюдать законодательство Кыргызской Республики.

По данным пресс-службы ведомства, в последнее время участились случаи, когда во время пранков, прямых эфиров, различных постановочных съемок и иных видов онлайн-активности нарушается общественный порядок, создается угроза безопасности граждан или ущемляются их права и свобода.

«ГУВД столицы напоминает, что любые действия, связанные с распространением контента, не должны нарушать нормы УК КР и Кодекса об административных правонарушениях. В случае выявления противоправных деяний виновные будут привлечены к установленной законом ответственности — административной или уголовной, в зависимости от характера и тяжести нарушения.

Мы призываем всех блогеров, стримеров и создателей контента проявлять ответственность и осознанность, уважать общественный порядок и права граждан. Создавая контент, помните — свобода слова не освобождает от ответственности за последствия своих действий», — говорится в сообщении.