17:08
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Общество

Уважайте права граждан! Милиция Бишкека попросила блогеров соблюдать закон

Главное управление внутренних дел Бишкека обратилось к блогерам, видеомейкерам и всем гражданам, занимающимся созданием контента в социальных сетях, и попросило их строго соблюдать законодательство Кыргызской Республики.

По данным пресс-службы ведомства, в последнее время участились случаи, когда во время пранков, прямых эфиров, различных постановочных съемок и иных видов онлайн-активности нарушается общественный порядок, создается угроза безопасности граждан или ущемляются их права и свобода.

«ГУВД столицы напоминает, что любые действия, связанные с распространением контента, не должны нарушать нормы УК КР и Кодекса об административных правонарушениях. В случае выявления противоправных деяний виновные будут привлечены к установленной законом ответственности — административной или уголовной, в зависимости от характера и тяжести нарушения.

Мы призываем всех блогеров, стримеров и создателей контента проявлять ответственность и осознанность, уважать общественный порядок и права граждан. Создавая контент, помните — свобода слова не освобождает от ответственности за последствия своих действий», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348527/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
Избиение трех девушек в отеле. Первомайский райсуд Бишкека вынес решение
Блогера Begemot Kyz вновь задержали патрульные. На этот раз за вождение без прав
Убийство Айзирек Эралиевой. Блогер Абдумаликов оштрафован и вышел из-под ареста
Два миллиона подписчиков: как казахстанский имам стал звездой соцсетей
Российский блогер Хабибка снял танцевальный ролик на площади Ала-Тоо в Бишкеке
В Узбекистане блогера осудили за оскорбление президента Шавката Мирзиеева
Убийство Айзирек Эралиевой. Дело блогера Бауржана Абдумаликова поступило в суд
В Узбекистане оштрафовали блогера, выступающего за сотрудничество с Россией
В Бишкеке толпа искала спрятанные блогером деньги. Его доставили в милицию
Вымогал деньги и пытался дать взятку. В Бишкеке задержали блогера
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
25 октября, суббота
17:04
Уважайте права граждан! Милиция Бишкека попросила блогеров соблюдать закон Уважайте права граждан! Милиция Бишкека попросила блоге...
16:35
Эмомали Рахмон на малой родине открыл школу в честь себя и «музей лидера нации»
16:02
Крафтовые сумки, кирпичи, хлеб. Что производят осужденные в Кыргызстане
15:40
В Бишкеке задержан водитель, везший ребенка на руках
15:39
Избиение Царикаева в Бишкеке. В милиции рассказали подробности инцидента