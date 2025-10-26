00:48
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 26 октября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +23 градуса.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык» (улицы Жениш, Ынтымак), отрезки улиц Космической, Репина.

Памятные даты

День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Кыргызской Республики

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека

День работников автомобильного транспорта, или просто День автомобилиста отмечается в Кыргызстане и ряде стран постсоветского пространства ежегодно в последнее воскресенье октября. 

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. 

День местных сообществ Кыргызской Республики 

День местных сообществ Кыргызской Республики отмечается в последнее воскресенье октября. 

День установлен постановлением правительства от 6 марта 2003 года в соответствии с указом президента об оказании государственной поддержки органам местного самоуправления первичного уровня. 

История развития местного самоуправления Кыргызстана говорит о непростом пути, пройденном страной за краткий промежуток времени в направлении реализации принципов местного народовластия, внедрения открытости и прозрачности действий местных органов власти и в конечном итоге повышения эффективности территориального управления. 

День памяти воинов, погибших во время баткенских событий 1999-2000 годов

из интернета
Фото из интернета

День установлен в целях увековечивания подвига павших героев, сохранения исторического наследия, преемственности традиций и военно-патриотического воспитания, а также пропаганды и повышения престижа военной службы.

Баткенские события стали серьезным испытанием прочности духовных и нравственных устоев, готовности органов военно-политического управления, Вооруженных сил и населения к практической защите суверенитета и безопасности государства, возможностей военно-экономического потенциала страны.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348496/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники
Водители авто жалуются на&nbsp;отсутствие бензина на&nbsp;заправках Бишкека Водители авто жалуются на отсутствие бензина на заправках Бишкека
Подземная вода: как в&nbsp;Кыргызстане планируют контролировать артезианские скважины Подземная вода: как в Кыргызстане планируют контролировать артезианские скважины
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
26 октября, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 октября, суббота
22:11
Мигрантов, участвовавших в массовой драке в Москве, выдворят из РФ
22:02
В Кыргызстане почтили память воинов, погибших в баткенских событиях
21:35
В США создали древесину, которая в 10 раз прочнее и в 6 раз легче стали
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 октября: небольшие дожди
20:43
Палестинские политические силы согласились передать власть в Газе технократам