В Бишкеке 26 октября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +23 градуса.

Отключение света, газа, воды

9.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык» (улицы Жениш, Ынтымак), отрезки улиц Космической, Репина.

Памятные даты

День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Кыргызской Республики

Фото мэрии Бишкека

День работников автомобильного транспорта, или просто День автомобилиста отмечается в Кыргызстане и ряде стран постсоветского пространства ежегодно в последнее воскресенье октября.

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.

День местных сообществ Кыргызской Республики

День местных сообществ Кыргызской Республики отмечается в последнее воскресенье октября.

День установлен постановлением правительства от 6 марта 2003 года в соответствии с указом президента об оказании государственной поддержки органам местного самоуправления первичного уровня.

История развития местного самоуправления Кыргызстана говорит о непростом пути, пройденном страной за краткий промежуток времени в направлении реализации принципов местного народовластия, внедрения открытости и прозрачности действий местных органов власти и в конечном итоге повышения эффективности территориального управления.

День памяти воинов, погибших во время баткенских событий 1999-2000 годов

Фото из интернета

День установлен в целях увековечивания подвига павших героев, сохранения исторического наследия, преемственности традиций и военно-патриотического воспитания, а также пропаганды и повышения престижа военной службы.

Баткенские события стали серьезным испытанием прочности духовных и нравственных устоев, готовности органов военно-политического управления, Вооруженных сил и населения к практической защите суверенитета и безопасности государства, возможностей военно-экономического потенциала страны.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.