В Бишкеке 26 октября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +23 градуса.
Отключение света, газа, воды
- 9.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык» (улицы Жениш, Ынтымак), отрезки улиц Космической, Репина.
Памятные даты
День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Кыргызской Республики
День работников автомобильного транспорта, или просто День автомобилиста отмечается в Кыргызстане и ряде стран постсоветского пространства ежегодно в последнее воскресенье октября.
День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.
День местных сообществ Кыргызской Республики
День местных сообществ Кыргызской Республики отмечается в последнее воскресенье октября.
День установлен постановлением правительства от 6 марта 2003 года в соответствии с указом президента об оказании государственной поддержки органам местного самоуправления первичного уровня.
История развития местного самоуправления Кыргызстана говорит о непростом пути, пройденном страной за краткий промежуток времени в направлении реализации принципов местного народовластия, внедрения открытости и прозрачности действий местных органов власти и в конечном итоге повышения эффективности территориального управления.
День памяти воинов, погибших во время баткенских событий 1999-2000 годов
День установлен в целях увековечивания подвига павших героев, сохранения исторического наследия, преемственности традиций и военно-патриотического воспитания, а также пропаганды и повышения престижа военной службы.
Баткенские события стали серьезным испытанием прочности духовных и нравственных устоев, готовности органов военно-политического управления, Вооруженных сил и населения к практической защите суверенитета и безопасности государства, возможностей военно-экономического потенциала страны.
Куда сходить
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
