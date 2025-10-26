В части Бишкека 27 октября не будет холодной воды

В связи с ремонтными работами 27 октября с 10.00 до 19.00 подача питьевой воды будет прекращена в части столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.
Район отключения, ограниченный:
- проспектом Чингиза Айтматова, улицами Айни, Водопроводной, Сухомлинова, Целинной, Политехнической, Таш-Кумырской;
- район старого аэропорта, гостиница «Ак-Кеме».
Отключение водоснабжения связано с ремонтными работами на водоводе диаметром 300 миллиметров.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.