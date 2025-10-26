10:07
Общество

В части Бишкека 27 октября не будет холодной воды

В связи с ремонтными работами 27 октября с 10.00 до 19.00 подача питьевой воды будет прекращена в части столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения, ограниченный:

  • проспектом Чингиза Айтматова, улицами Айни, Водопроводной, Сухомлинова, Целинной, Политехнической, Таш-Кумырской;
  • район старого аэропорта, гостиница «Ак-Кеме».

Отключение водоснабжения связано с ремонтными работами на водоводе диаметром 300 миллиметров.

Фото мэрии

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
