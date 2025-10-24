В КР создадут Центр исследований и инноваций прикладного ИИ и кибербезопасности. Об этом сообщил министр науки, высшего образования и инноваций Бахтияр Орозов в ходе заседания Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий.

Он отметил, что пересматриваются государственные образовательные стандарты среднего и высшего профессионального образования для интеграции модулей по финансовой грамотности и блокчейн-технологиям, а также ведется работа по подготовке специалистов.

В вузах внедряются учебные модули по машинному обучению, анализу данных и нейросетям в профильные образовательные программы.

«На базе Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова будет создан Центр исследований и инноваций прикладного искусственного интеллекта и кибербезопасности. Центр будет специализироваться на разработке цифровых и интеллектуальных решений для различных отраслей образования, здравоохранения, энергетики, чрезвычайных ситуаций и промышленности», — сказал министр.

По его словам, планируется также включение новых направлений подготовки в перечень специальностей, в том числе по блокчейн инженерии, правовому регулированию цифровых активов, цифровой безопасности, финтех-электронным платежным системам, искусственному интеллекту и машинному обучению, анализу больших данных и интеллектуальным системам.