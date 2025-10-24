13:28
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Общество

В КР создадут Центр исследований и инноваций прикладного ИИ и кибербезопасности

В КР создадут Центр исследований и инноваций прикладного ИИ и кибербезопасности. Об этом сообщил министр науки, высшего образования и инноваций Бахтияр Орозов в ходе заседания Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий.

Он отметил, что пересматриваются государственные образовательные стандарты среднего и высшего профессионального образования для интеграции модулей по финансовой грамотности и блокчейн-технологиям, а также ведется работа по подготовке специалистов.

В вузах внедряются учебные модули по машинному обучению, анализу данных и нейросетям в профильные образовательные программы.

«На базе Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова будет создан Центр исследований и инноваций прикладного искусственного интеллекта и кибербезопасности. Центр будет специализироваться на разработке цифровых и интеллектуальных решений для различных отраслей образования, здравоохранения, энергетики, чрезвычайных ситуаций и промышленности», — сказал министр.

По его словам, планируется также включение новых направлений подготовки в перечень специальностей, в том числе по блокчейн инженерии, правовому регулированию цифровых активов, цифровой безопасности, финтех-электронным платежным системам, искусственному интеллекту и машинному обучению, анализу больших данных и интеллектуальным системам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348396/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
Эксперты отмечают замедление роста аудитории у мобильной версии ChatGPT
В Кыргызстане расширили понятие профессиональных образовательных организаций
Илон Маск представил новую версию генерирующего видео с русским языком ИИ Grok
Механизмы регулирования сферы применения ИИ разработают в ЕАЭС
Кыргызстан получил от ЕС грант 6,5 миллиона евро на поддержку образования
В Кыргызстане совершенствуют образование в области реабилитации
Независимым членом совета директоров холдинга РК «Самрук-Казына» стала нейросеть
Американских кинозвезд напугала Тилли Норвуд — актриса, созданная ИИ
В Кыргызстане стартует «Караван навыков»: жителям сел покажут новые профессии
Президент призвал страны к выработке стандартов ответственного использования ИИ
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
21&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
24 октября, пятница
13:24
МИД Кыргызстана выражает сожаление из-за санкций ЕС и предлагает сотрудничество МИД Кыргызстана выражает сожаление из-за санкций ЕС и п...
13:23
В Бишкеке в ходе рейда выявили 61 автолюбителя без водительского удостоверения
13:20
Как будет работать национальная цифровая экосистема, рассказали специалисты
13:10
За полгода операции с виртуальными активами в КР превысили 860 миллиардов сомов
12:58
Китайские компании приостановили закупку российской нефти