Общество

Китайские компании приостановили закупку российской нефти

Фото из интернета

Государственные нефтяные компании Китая временно перестали покупать российскую нефть, которую доставляют морем. Об этом пишет Reuters.

Решение приняли после введения США новых санкций против компаний «Роснефть» и «Лукойл». Как отметило агентство, китайские компании опасаются, что участие в сделках с российской нефтью может привести к попаданию под вторичные санкции.

Обычно Китай покупает по морю около 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день (222 миллиона литра). Но основная часть этих закупок идет не от крупных компаний, а от небольших независимых заводов, которые называют «чайниками».

Сообщается, что теперь Китай будет искать другие источники нефти, в странах Ближнего Востока, Африки или Латинской Америки. Из-за этого мировые цены на нефть могут вырасти.
