В Бишкеке 25 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +24 градуса.

У кого намечается той

Байгазы Кенжебаев

Родился 25 октября 1975 года. Президент Федерации биатлона КР.

Памятные даты

Создан Кыргызский институт просвещения, ныне Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына

Фото из интернета. Здание КНУ имени Баласагына

25 октября 1925 года принято решение об открытии Института просвещения. Это должно было решить проблемы в подготовке педагогических кадров на территории автономной республики.

В 1928-м преобразован в Кыргызский центральный педагогический техникум. С 13 января 1932 года — в Кыргызский педагогический институт. 21 мая 1951-го стал Кыргызским государственным университетом, а 11 августа 1993 года — Кыргызским государственным национальным университетом. С 2002-го вуз носит современное название.

Установлен памятник Михаилу Фрунзе

Фото из интернета. Памятник Михаилу Фрунзе в Бишкеке

В 1967 году во Фрунзе возле Железнодорожного вокзала установлен памятник Михаилу Фрунзе.

Он установлен на высоком постаменте, отделанном шлифованным красным гранитом с надписью «М.В. Фрунзе от Коммунистической партии Киргизии и трудящихся Киргизской ССР». Является одним из символов столицы Кыргызстана.

Но памятник мог выглядеть иначе. В первоначальном макете лошадь была вздыблена, а полководец с приподнятой шашкой смотрел вправо.

Всемирный день макарон

Ежегодно 25 октября свой гастрономический праздник отмечают все любители спагетти, рожков, вермишели, пасты, лазаньи, лапши и прочих макаронных изделий.

Он учрежден в 1995 году по инициативе участников конгресса производителей пасты (то есть макарон), который проходил в Риме (Италия), а дата праздника — 25 октября — день проведения конгресса.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Токтогул Сатылганов

Фото из интернета. Токтогул Сатылганов

Родился в 1864 году в кыштаке Сасык-Жийде Наманганского уезда Суусамырской волости (ныне Токтогульский район). Мать Бурма была талантливой и известной в своем округе кошокчу (плакальщицей). Она и стала первой наставницей Токтогула, пробудив в нем желание петь и сочинять.

Владел всеми жанрами акынского песнетворчества. Воспитал целую плеяду профессиональных акынов и создал собственную школу.

Умер 17 февраля 1933-го.

В 1964 году к столетию писателя выпущен памятный знак, представляющий собой диск с его портретом анфас. В 1965-м учреждена Республиканская государственная премия имени Токтогула.

Родился государственный деятель Исхак Раззаков

Фото из интернета. Исхак Раззаков

Родился 25 октября 1910-го в Баткенской области. Советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, Герой Кыргызской Республики.

Воз­главляя Кыргызстан в качестве первого секретаря ЦК, прошел со своим народом трудные, но вместе с тем яркие годы после побе­ды в Великой Отечественной войне. Исхаку Раззакову было 35 лет, ког­да на его плечи легла задача вывести республику из послевоенных трудностей.

Умер 19 марта 1979-го.

Имя Исхака Раззакова носит ныне Кыргызский государственный технический университет.

Родился писатель Шукурбек Бейшеналиев

Фото из интернета. Шукурбек Бейшеналиев

Родился 25 октября 1928 года в селе Ак-Тала Нарынской области. Прозаик, драматург, детский писатель, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

Творческая деятельность началась в 1941-м. Автор таких произведений, как «Аманат» (повесть, на основе сюжета в 1978 году на студии «Кыргызфильм» снят художественный фильм «Как пишется слово Солнце»), «Стальное перо» (роман о жизни поэта Тоголока Молдо), «Голос наследников», «Сын Сарбая» (дилогия), «Испытание славой».

Известен и как переводчик произведений русских классиков на кыргызский язык.

В 1976-м стал лауреатом международной премии Ханса Кристиана Андерсена за лучшую детскую книгу. В Кыргызстане Шукурбек Бейшеналиев — писатель, награжденный ею.

Депутат Верховного Совета Киргизской ССР X созыва.

Умер в 2000 году.

Родился профессор Абдыкадыр Садыков

Родился 25 октября 1933 года в селе Кара-Суу Нарынской области. Доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук, заслуженный деятель науки Кыргызстана.

Крупный специалист в области отечественного литературоведения.

Широко известны его научные изыскания творчества великого кыргызского поэта Алыкула Осмонова, учебник по истории отечественной советской литературы (в соавторстве).

Автор более 360 научных трудов, в том числе монографий и литературно-критических сборников. Под руководством Абдыкадыра Садыкова защищено 50 кандидатских и докторских диссертаций.

Родился актер Владимир Скоропись

Фото из интернета

Родился 25 октября 1940-го в Оше. Советский и кыргызский актер театра и кино, народный артист Киргизии.

В Русском драмтеатре имени Надежды Крупской проработал 50 лет, пройдя путь от актера до режиссера и директора. За годы работы в театре успешно сыграл сотни ролей в произведениях классического и современного репертуара. Осуществил постановку ряда спектаклей.

Трижды возглавлял театр — в 1985-1986, 1997-2000, 2007 годах.

Умер 2 октября 2014-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.