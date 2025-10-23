В Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Акыркы дем» («Последнее дыхание»)

Сегодня в прокат выходит кыргызская драма «Акыркы дем» («Последнее дыхание»).

В горах Кыргызстана пастух Бакыт спасает раненого жеребенка Мончок — потомка легендарных скакунов, которого собирались отправить на убой. Для его дочери Карлыгач эта лошадь становится символом мечты и надежды. Победы на скачках открывают дорогу к славе, но вместе с этим пробуждают чужую жадность. Бакыт сталкивается с выбором: бороться за свободу Мончок или спасти жизнь дочери, нуждающейся в срочной операции.

Режиссер: Автандил Батырбеков.

Жанр: драма.

Язык: кыргызский.

Актеры: Аскат Сулайманов, Амина Абдраимова, Руслан Орозакунов, Жылдызбек Касейинов.