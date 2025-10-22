Группа из посольства США в КР будет мониторить парламентские выборы

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане Лесли Вигери. Об этом сообщает ЦИК КР.

По данным ведомства, посол Лесли Вигери сообщил, что приглашение для наблюдения за выборами было передано Федеральной избирательной комиссии США. Кроме того, группа из посольства США в КР будет принимать участие в мониторинге выборов.

Председатель ЦИК КР Тынчтык Шайназаров рассказал о реформах в избирательной системе, проводимой в последние годы в стране и новой системе дистанционного голосования. Проинформировал об открытии новых шести участков в США в таких городах, как Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Филадельфия.

Лесли Вигери проявил особый интерес к новой избирательной системе и используемому оборудованию. В ходе беседы он поинтересовался, какие предусмотрены меры на случай возможного отключения электроэнергии или перебоев с интернетом в день голосования.

Тынчтык Шайназаров отметил, что в таком случае используются генераторы, кроме того, у каждого комплекта оборудования имеется свой аккумулятор, который обеспечивает работу оборудования в течение двух-трех часов.

Послу наглядно показали, как избирательное оборудование продолжает работать при отключении от электричества и интернета. Лесли Вигери на практике убедился, что избиратели смогут реализовать свое право на голосование при подобных ситуациях. Он заявил, что очень впечатлен техническими возможностями избирательного оборудования и новой системой дистанционного голосования, которая призвана обеспечить явку и удобство избирателей.