ГУОБДД призывает водителей подготовить автомобили к зимнему сезону

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана напомнило водителям о необходимости своевременно подготовить свои автомобили к зимним условиям.

В ведомстве отметили, что в связи с приближением холодного времени года по всей республике активизированы разъяснительные мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий и повышение уровня безопасности на дорогах.

Инспекторы напоминают: перед началом зимнего сезона следует проверить техническое состояние транспортных средств, заменить летние шины на зимние и убедиться в исправности отопительных систем, фар и тормозов.

«Цель профилактической кампании — снизить аварийность и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения в зимний период», — подчеркнули в ГУОБДД МВД КР.