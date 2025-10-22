10:06
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Общество

Число женщин среди трудовых мигрантов из Кыргызстана растет — исследование

Статистика данных о трудовой миграции из стран Центральной Азии зафиксировала изменение тенденций, при которых наблюдалось доминирование мужчин — теперь отмечена активизация женщин. Такие данные отражены в отчете Международной организации по миграции.

Отмечается, что под влиянием экономических факторов и изменения традиционных гендерных ролей все больше женщин региона уезжают в другие страны в поисках заработка и стабильности.

По данным Департамента экономических и социальных вопросов ООН, который провел исследование, к середине 2024 года за пределами Кыргызстана находилось около 540 тысяч мигрантов, из которых 55 процентов составляли женщины.

География поиска работы вне родины остается традиционно прежней — Россия (57 процентов), Казахстан (21 процент) и Турция (10 процентов).

Согласно отчету, при общем сокращении числа международных мигрантов из Кыргызстана на 16 процентов за последнее десятилетие доля женщин среди них увеличилась с 53 процентов в 2015 году до 55 процентов в 2024 году.

Денежные переводы мигрантов по-прежнему играют ключевую роль в экономике страны. Согласно данным Национального банка Кыргызстана, в 2023 году объем переводов составил более $3 миллиардов, что эквивалентно около 17 процентам ВВП страны.

Осенью прошлого года 48 тысяч кыргызстанцев вернулись на родину, из них 28 процентов — женщины.

Эксперты пришли к выводу, что рост числа женщин-мигрантов становится не только социальным, но и экономическим феноменом, отражающим глубокие трансформации внутри общества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347969/
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
Фото дня. Дитя снежного барса: история Салимы в кадре Ивана Ряскова
Ограничения на работу мигрантов в России эксперт назвал бессмысленными
Цифровой контроль за мигрантами распространят на всю Россию
Миграционную политику на 2026-2030 годы утвердил президент России
В России мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и С
С начала года из Ленинградской области РФ выдворили почти 2 тысячи мигрантов
Россия и Таджикистан подписали соглашение о развитии трудовой миграции
В РФ иностранцам почти в два раза сократят разрешения на временное проживание
Финансовая грамотность через развлечения: как мигрантов учат защищать деньги
Более 450 нелегальных мигрантов депортировали из России в 2025 году
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Бизнес
Акция от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии
KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в&nbsp;образование KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в образование
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались! MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!
MBANK снизил ставки по&nbsp;онлайн-кредитам для&nbsp;ИП до&nbsp;18&nbsp;процентов MBANK снизил ставки по онлайн-кредитам для ИП до 18 процентов
22 октября, среда
10:05
Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайт...
10:00
ГУОБДД призывает водителей подготовить автомобили к зимнему сезону
09:58
В Чуйской области раскрыто крупное мошенничество с продажей чужой земли
09:55
Киев согласен на снятие санкций с России ради мира: вариант мирного плана
09:50
В Бишкеке под эгидой Тюрксой пройдет II Форум молодежи тюркского мира