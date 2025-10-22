Статистика данных о трудовой миграции из стран Центральной Азии зафиксировала изменение тенденций, при которых наблюдалось доминирование мужчин — теперь отмечена активизация женщин. Такие данные отражены в отчете Международной организации по миграции.

Отмечается, что под влиянием экономических факторов и изменения традиционных гендерных ролей все больше женщин региона уезжают в другие страны в поисках заработка и стабильности.

По данным Департамента экономических и социальных вопросов ООН, который провел исследование, к середине 2024 года за пределами Кыргызстана находилось около 540 тысяч мигрантов, из которых 55 процентов составляли женщины.

География поиска работы вне родины остается традиционно прежней — Россия (57 процентов), Казахстан (21 процент) и Турция (10 процентов).

Согласно отчету, при общем сокращении числа международных мигрантов из Кыргызстана на 16 процентов за последнее десятилетие доля женщин среди них увеличилась с 53 процентов в 2015 году до 55 процентов в 2024 году.

Денежные переводы мигрантов по-прежнему играют ключевую роль в экономике страны. Согласно данным Национального банка Кыргызстана, в 2023 году объем переводов составил более $3 миллиардов, что эквивалентно около 17 процентам ВВП страны.

Осенью прошлого года 48 тысяч кыргызстанцев вернулись на родину, из них 28 процентов — женщины.

Эксперты пришли к выводу, что рост числа женщин-мигрантов становится не только социальным, но и экономическим феноменом, отражающим глубокие трансформации внутри общества.