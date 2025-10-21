МВД Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение законопроект, который обяжет граждан погашать все штрафы перед получением государственных услуг.

Поправки касаются сразу трех законов — о дорожном движении, о регистрации недвижимости и о лицензионно-разрешительной системе.

Если документ примут, неоплаченные штрафы станут основанием для отказа:

в выдаче или продлении водительских прав;

в перерегистрации автомобиля;

в регистрации недвижимости и сделок с ней;

в оформлении или продлении лицензий и разрешений.

Иными словами, пока долги по штрафам не погашены, госорганы не смогут оформить ни машину, ни дом, ни лицензию.