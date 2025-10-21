15:15
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Общество

Не оплатил штраф — не получишь права и не зарегистрируешь жилье

МВД Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение законопроект, который обяжет граждан погашать все штрафы перед получением государственных услуг. 

Поправки касаются сразу трех законов — о дорожном движении, о регистрации недвижимости и о лицензионно-разрешительной системе.

Если документ примут, неоплаченные штрафы станут основанием для отказа:

  • в выдаче или продлении водительских прав;
  • в перерегистрации автомобиля;
  • в регистрации недвижимости и сделок с ней;
  • в оформлении или продлении лицензий и разрешений.

Иными словами, пока долги по штрафам не погашены, госорганы не смогут оформить ни машину, ни дом, ни лицензию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347936/
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
За езду на пастбищных землях водителям эндуро-мотоциклов наложены штрафы
Муниципальные служащие теперь могут штрафовать за нарушения благоустройства
Незаконно перекрыла дорогу. В Грузии оштрафовали главу МИД Финляндии
Выборы-2025. К охране порядка привлекут более 10 тысяч сотрудников милиции
Убийца Айсулуу признался в еще одном преступлении — задушил Камилу 11 лет назад
МВД показало новое видео по делу о двойном убийстве в «Ак-Ордо»
Нападают с ножом, толкают, пинают. Суровые будни контролеров в автобусах Бишкека
Видеокамеры помогли снизить преступность в Кыргызстане на 40 процентов
Ассоциацию футбола Узбекистана оштрафовали за подаренные игрокам авто
В Бишкеке оштрафована стройкомпания, нарушившая правила безопасности
Популярные новости
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
MBANK снизил ставки по&nbsp;онлайн-кредитам для&nbsp;ИП до&nbsp;18&nbsp;процентов MBANK снизил ставки по онлайн-кредитам для ИП до 18 процентов
Стабильная связь и&nbsp;быстрый интернет для осеннего вдохновения Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
Кешбэк за&nbsp;каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в&nbsp;Манасе Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
21 октября, вторник
15:08
Порядок предоставления бюджетных ссуд местным органам власти в КР изменили Порядок предоставления бюджетных ссуд местным органам в...
14:52
Не оплатил штраф — не получишь права и не зарегистрируешь жилье
14:50
Кыргызстанцу в России помогли получить компенсацию в размере 1 миллиона рублей
14:46
Канал незаконной миграции более 3 тысяч нелегалов пресекли в Москве
14:31
Гибель 13-летнего подростка. Мама мальчика обратилась к властям страны