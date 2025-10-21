В колонии № 2 устранили нарушения, выявленные институтом омбудсмена

Институт акыйкатчи провел мониторинг условий содержания и соблюдения прав осужденных женщин с детьми в доме ребенка при исправительном учреждении № 2, расположенном в селе Степном Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

В ходе визита сотрудники института проверили бытовые условия, пообщались с женщинами и администрацией колонии. На момент проверки в доме ребенка находились три осужденные матери с детьми до полутора лет.

По словам матерей, в помещениях было холодно, окна в аварийном состоянии, а средства гигиены и одежда для новорожденных выдавались крайне редко.

Женщины жаловались на некачественное питание, недостаточное медицинское обслуживание и отсутствие надлежащих гигиенических условий. Во время мониторинга представители института омбудсмена зафиксировали случаи нарушения санитарных норм: обнаружены молоко с истекшим сроком годности и гнилой картофель. Кроме того, не работала канализация, отсутствовала горячая вода, а водонагреватель оказался неисправен.

Институт акыйкатчи установил, что выявленные факты нарушают нормы Бангкокских правил ООН, правила Нельсона Манделы и положения Уголовно-исполнительного кодекса КР. Омбудсмен Джамиля Джаманбаева направила письмо в Государственную службу исполнения наказаний с требованием устранить нарушения и обеспечить соблюдение прав осужденных женщин и их детей.

По результатам повторного мониторинга установлено, что администрация учреждения № 2 приняла ряд мер: отремонтировали канализацию, установили новый водонагреватель объемом 100 литров, заменили окна и приобрели стиральную машину и холодильник.

Институт акыйкатчи продолжит контролировать соблюдение прав женщин, находящихся в местах лишения свободы, и условия содержания их детей.