15:45
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

Кыргызстан запускает глобальную кампанию #23for23 в честь Дня снежного барса

В Международный день снежного барса, 23 октября, Кыргызстан присоединится к глобальной кампании #23for23. Об этом сообщил Международный фонд защиты снежного барса (Snow Leopard Trust).

Идея акции проста: каждый человек — от школьников до госслужащих и бизнесменов может посвятить 23 минуты любой физической активности в знак поддержки сохранения снежных барсов. Это может быть бег, прогулка, йога, плавание, езда на велосипеде или любое другое движение.

Участников акции по всему миру приглашают разместить фото или видео своей активности с хэштегом #23for23, а также #SnowLeopardDay и #SnowLeopardKyrgyzstan, отметив официальные аккаунты организаторов:

Twitter/X: @gslep_program, @snowleopards

Instagram: @globalsnowleopard, @snowleopardtrust

«Снежный барс — символ наших гор, воплощение выносливости, ловкости и совершенного равновесия, — говорит Коустубх Шарма, директор по научной работе Snow Leopard Trust. Уделив всего 23 минуты движению, вы делаете больше, чем просто заботитесь о собственном здоровье. Вы символически присоединяетесь к пути снежного барса, превращая личные усилия в глобальный посыл о необходимости его сохранения», — отметили в фонде.

Кампания #23for23 призвана не только привлечь внимание к проблеме сохранения биоразнообразия, но и подчеркнуть, что Кыргызстан остается сердцем ареала снежного барса и одним из лидеров в его защите.

Присоединиться к акции можно 23 октября. Выделите 23 минуты для движения, сделайте фото или видео и станьте частью глобального движения #23for23.

Организаторы призывают министерства, университеты, школы, общественные организации и медиа поддержать инициативу и вдохновить граждан на участие.

«Когда весь мир двигается ради снежного барса — это не просто флешмоб. Это символ единства, силы и заботы о нашей планете», — отметили они.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347790/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
Символ силы и свободы: на перевале Тоо-Ашуу засиял снежный барс
«Следы ледника»: мультфильм о снежном барсе впервые показали в Бишкеке
В заповеднике «Шамшы-Туюк» установлены фотоловушки для изучения снежного барса
Марафон Snow Leopard Run: когда спорт становится миссией
Указом президента снежный барс признан национальным символом страны
В Кыргызстане растет популяция снежного барса
Снежный барс станет национальным символом Кыргызской Республики
Глава Татарстана рассказал Адылбеку Касымалиеву о проектах «Снежный барс»
Глава кабмина КР Адылбек Касымалиев подарил снежных барсов Республике Алтай
Фотоловушки в местности Кара-Кужур зафиксировали снежного барса и горных козлов
Популярные новости
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Часть Бишкека останется без газа на&nbsp;несколько дней Часть Бишкека останется без газа на несколько дней
Бизнес
Теперь переводы Astrasend в&nbsp;долларах можно получить в&nbsp;&laquo;Оптима Банке&raquo; Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
20 октября, понедельник
15:44
В комплексе ГИК «Мурас» запущен пилотный филиал школы № 40 В комплексе ГИК «Мурас» запущен пилотный филиал школы №...
15:28
В управлении Патрульной службы милиции Бишкека новые кадровые назначения
15:05
В Кыргызстане с начала 2025 года в пожарах погибло 34 человека
14:50
Кыргызстан запускает глобальную кампанию #23for23 в честь Дня снежного барса
14:37
Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»