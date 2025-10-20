Кыргызстан запускает глобальную кампанию #23for23 в честь Дня снежного барса

В Международный день снежного барса, 23 октября, Кыргызстан присоединится к глобальной кампании #23for23. Об этом сообщил Международный фонд защиты снежного барса (Snow Leopard Trust).

Идея акции проста: каждый человек — от школьников до госслужащих и бизнесменов может посвятить 23 минуты любой физической активности в знак поддержки сохранения снежных барсов. Это может быть бег, прогулка, йога, плавание, езда на велосипеде или любое другое движение.

Участников акции по всему миру приглашают разместить фото или видео своей активности с хэштегом #23for23, а также #SnowLeopardDay и #SnowLeopardKyrgyzstan, отметив официальные аккаунты организаторов:

Twitter/X: @gslep_program, @snowleopards

Instagram: @globalsnowleopard, @snowleopardtrust

«Снежный барс — символ наших гор, воплощение выносливости, ловкости и совершенного равновесия, — говорит Коустубх Шарма, директор по научной работе Snow Leopard Trust. Уделив всего 23 минуты движению, вы делаете больше, чем просто заботитесь о собственном здоровье. Вы символически присоединяетесь к пути снежного барса, превращая личные усилия в глобальный посыл о необходимости его сохранения», — отметили в фонде.

Кампания #23for23 призвана не только привлечь внимание к проблеме сохранения биоразнообразия, но и подчеркнуть, что Кыргызстан остается сердцем ареала снежного барса и одним из лидеров в его защите.

Присоединиться к акции можно 23 октября. Выделите 23 минуты для движения, сделайте фото или видео и станьте частью глобального движения #23for23.

Организаторы призывают министерства, университеты, школы, общественные организации и медиа поддержать инициативу и вдохновить граждан на участие.

«Когда весь мир двигается ради снежного барса — это не просто флешмоб. Это символ единства, силы и заботы о нашей планете», — отметили они.