Муниципальные служащие теперь могут штрафовать за нарушения благоустройства

Сотрудники муниципальных территориальных управлений (МТУ) Бишкека теперь могут составлять протоколы и выписывать штрафы за нарушения правил благоустройства. Об этом сообщил акимиат Свердловского района города.

Отмечается, что это право утверждено постановлением мэрии № 286 от 3 октября 2025 года. Основанием стали статьи 451 и 492 Кодекса о правонарушениях и статья 44 Закона «О местных государственных администрациях и органах местного самоуправления».

Заместитель акима Свердловского района Азат Ракымов провел совещание с сотрудниками МТУ и разъяснил порядок составления протоколов и применения мер наказания. Поручено своевременно фиксировать факты нарушений и оформлять документы в соответствии с законом.
