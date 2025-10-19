Афиша Бишкека на неделю: концерты зарубежных артистов, балет и выставки

20 октября. Концерт Мирбека Масалиева

Вас ждут живой звук, настоящие эмоции, новые песни.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

21-24 октября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10-26 октября. Выставка Джумабека Базарбаева «Под небом единым-II»

Джумабек Базарбаев продолжает традиции реалистической школы живописи. Его творческий процесс выстроен по классическим канонам: от замысла и воображаемого эскиза — к этюду, который постепенно превращается в полноценную картину. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

17 октября — 2 ноября. Выставка «Абзац»

Это уже третья персональная выставка в творчестве Ислама Доорова, знаменующая собой, по словам автора, новый этап в его жизни и творчестве. Посетителей ожидает знакомство с экспрессивными и сюрреалистичными полотнами художника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

21 октября. Концерт Акмаля

Akmal’ - певец, автор песен и мультиинструменталист, прошедший через пятый «Голос. Дети», шоу «Маска» и «Голос. Уже не дети». Вас ждут блок главных хитов, акустический сет «Вдоль дорог» / «В моей крови» со струнным квартетом и премьера двух треков из готовящегося альбома «Чернила».

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00, 21.00.

23 октября. Концерт Todd «Dammit» Kerns

Todd «Dammit» Kerns — басист легендарной группы Slash. Его имя давно стало синонимом настоящего рок-н-ролла.

PROMZONA.space, 21.00.

23 октября. Кинопремьеры

«Горыныч» (фэнтези). Моряк Алексей Алехин выныривает в сказочном княжестве и спасает малыша-дракончика. С этого момента — сплошные испытания: вылечить хандру князя Филимона, победить силача Бамбулу, защитить княжество от врагов и... встретить принцессу. В приключениях Лехе помогает дракон Горыныч, считающий его мамой. Но впереди — неожиданный сюрприз.

«Волшебный домик Габби в кино» (фэнтези). Габби отправляется в поездку с бабушкой Джиджи в город Кэт-Франциско. Когда ее кукольный домик оказывается у странной любительницы кошек Веры, Габби отправляется в путешествие, чтобы воссоединить кукольных кошек и вернуть домик до окончания поездки.

24 октября. Вечер одноактных балетов

Зрители увидят балеты на музыку Людовика Минкуса «Пахита», а также «Шопениана» по произведениям Фредерика Шопена.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

24 октября. Концерт группы «Братья Грим»

Группа, подарившая нам эпоху хитов, снова на сцене, чтобы исполнить песни, знакомые каждому:

«Ресницы», «Кустурица» и многие другие композиции, под которые мы танцевали, влюблялись и мечтали.

Teleport, 23.00.

24 октября. Кинопоказ фильма «Бешеный бык»

В октябре мы знакомимся с творчеством Мартина Скорсезе — одного из самых влиятельных американских режиссеров. Его фильмы сформировали целые поколения зрителей и вдохновили многих коллег по цеху. Регистрации на сайте ololo.go

ololоErkindik, 20.30.