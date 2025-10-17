Главу муниципальной инспекции Мирлана Таалайбекова вызвали в прокуратуру

Главу муниципальной инспекции Мирлана Таалайбекова, известного в соцсетях как Царикаев, вызвали в прокуратуру Бишкека. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, вызвали проверить легитимность его назначения — по жалобе «одного из граждан».

По версии Таалайбекова, инспекция работала без проверок уже год-полтора, но как только начали «выписывать протоколы всем подряд» и меньше прислушиваться к «высокопоставленным», пошли проверки.

Заявитель, по словам Таалайбекова, пришел проверить законность работы его матери в реабилитационном центре.

«Если драка неизбежна — нужно бить первым», — добавил он.

Кто именно подал жалобу, Таалайбеков не уточнил.