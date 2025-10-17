12:26
USD 87.45
EUR 101.96
RUB 1.11
Общество

Кабмин расширил льготы при ввозе спецтоваров для людей с инвалидностью

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новые правила, направленные на поддержку людей с инвалидностью и создание более удобных условий в целях ввоза специализированных товаров для личного пользования.

Как сообщили в кабмине, документ направлен на создание благоприятных условий в целях импорта специализированных товаров для личного пользования людьми с инвалидностью, а также некоммерческими организациями и Республиканским предприятием протезно-ортопедических изделий при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Согласно изменениям, Минтруда определено уполномоченным органом, который будет:

  • утверждать перечень специализированных товаров для людей с инвалидностью;
  • регистрировать обращения и выдавать письменные подтверждения для освобождения от уплаты НДС при импорте таких товаров;
  • вести учет и контроль за их целевым использованием в течение двух лет.

Кроме того, уточнено, что освобождение от НДС применяется только при наличии письменного подтверждения, выданного в установленном порядке. Если товары используются не по назначению, налоговые льготы отменят, а сумму налога доначислят.

Постановление также закрепляет, что ранее выданные подтверждения за 2022-2024 годы остаются действительными при соответствии коду и наименованию товара по классификации ЕАЭС.

Документ вступает в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347501/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин перевел операции с драгоценными металлами и камнями в цифровой формат
Рост пособий и бюджет в 23 миллиарда сомов. В КР отметили столетие Минтруда
В Кыргызстане начато строительство первого базальтового завода
В КР создают ОАО «Фонд зеленого финансирования» для поддержки экопроектов
Президент подписал закон о реформе лизинговой системы Кыргызстана
Кабмин снизил НДС на местную сельхозпродукцию на 80 процентов до 2030 года
Кабмин повысил доплаты сотрудникам транспортного контроля
Адылбек Касымалиев поздравил университет имени Ишеналы Арабаева с 80-летием
В Кыргызстане упростили закупки для проектов по строительству железных дорог
В Сокулуке 15 гектаров сельхозземель перевели под индустриальный центр
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Внимание: 14&nbsp;октября в&nbsp;некоторых районах Бишкека отключат воду Внимание: 14 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду
Бизнес
Криптовалюта теперь в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Криптовалюта теперь в «Мой О!»
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; временно ограничат движение автомобилей В международном аэропорту «Манас» временно ограничат движение автомобилей
Как номер телефона может стать вашим личным брендом Как номер телефона может стать вашим личным брендом
Сбой у&nbsp;провайдера: оплата услуг &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно недоступна Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
17 октября, пятница
12:19
В КР не решается вопрос регулирования работы гидов приключенческого туризма В КР не решается вопрос регулирования работы гидов прик...
12:18
Глава Сирии попросил Владимира Путина разместить российские войска на границе
12:15
Теперь под запретом и лошади: Кыргызстан ужесточил правила вывоза скота
12:00
В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
11:58
В Бишкеке эвакуировали посетителей ТЦ «Ала-Арча»