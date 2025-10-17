Кабмин расширил льготы при ввозе спецтоваров для людей с инвалидностью

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новые правила, направленные на поддержку людей с инвалидностью и создание более удобных условий в целях ввоза специализированных товаров для личного пользования.
Как сообщили в кабмине, документ направлен на создание благоприятных условий в целях импорта специализированных товаров для личного пользования людьми с инвалидностью, а также некоммерческими организациями и Республиканским предприятием протезно-ортопедических изделий при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.
Согласно изменениям, Минтруда определено уполномоченным органом, который будет:
- утверждать перечень специализированных товаров для людей с инвалидностью;
- регистрировать обращения и выдавать письменные подтверждения для освобождения от уплаты НДС при импорте таких товаров;
- вести учет и контроль за их целевым использованием в течение двух лет.
Кроме того, уточнено, что освобождение от НДС применяется только при наличии письменного подтверждения, выданного в установленном порядке. Если товары используются не по назначению, налоговые льготы отменят, а сумму налога доначислят.
Постановление также закрепляет, что ранее выданные подтверждения за 2022-2024 годы остаются действительными при соответствии коду и наименованию товара по классификации ЕАЭС.
Документ вступает в силу через семь дней.