Незаконно перекрыла дорогу. В Грузии оштрафовали главу МИД Финляндии

Министр иностранных дел Финляндии и действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен, которая посетила акцию протеста в центре Тбилиси, оштрафована в Грузии на 5 тысяч лари ($1 тысяча 845) за «незаконное перекрытие дороги». Информацию, распространенную изначально грузинскими СМИ, подтвердили Би-би-си в МВД Грузии.

В ведомстве пока не уточняют, была ли министр уведомлена о выписанном штрафе до того, как покинула Грузию.

Визит Валтонен в Грузию в рамках турне по странам Южного Кавказа обернулся дипломатическим скандалом из-за посещения главой МИД Финляндии проевропейской акции в центре Тбилиси 14 октября.

Валтонен побывала на акции на проспекте Руставели после встречи с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили и представителями гражданского общества. Здесь она записала видеообращение, выразив поддержку праву протестующих на свободу выражения и собраний.

На следующее утро из-за участия в «незаконном митинге» и «ложных заявлений» в правительстве Грузии заявили об отмене запланированной с Валтонен встречи грузинским премьером Ираклием Кобахидзе.

При этом сама Валтонен заявила, что встреча с грузинским премьером отменена по инициативе Финляндии из-за изменений в графике.

Проевропейские акции вспыхнули в Грузии в ноябре прошлого года после заявления властей об отсрочке переговоров о вступлении Грузии в ЕС и продолжаются в центре Тбилиси уже более 300 дней.