Узбекистан назвал стоимость строительства Камбаратинской ГЭС-1 — $4,2 миллиарда

Стоимость строительства Камбаратинской ГЭС-1 оценивается в $4,2 миллиарда, а общий портфель финансирования со стороны международных финансовых институтов достиг $5,6 миллиарда. Об этом заявил министр энергетики РУз Журабек Мирзамахмудов в интервью телеканалу «Узбекистан 24», сообщает «Газета.uz».

По словам министра, в конце сентября в Брюсселе состоялся третий раунд переговоров министров энергетики Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1. Встреча прошла под эгидой Всемирного банка и собрала около десяти ведущих международных финансовых институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, фонд ОПЕК, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Азиатский банк развития.

Журабек Мирзамахмудов отметил, что проект Камбаратинской ГЭС-1 стал примером регионального сотрудничества и заинтересовал международных доноров, несмотря на то, что проектная документация еще не завершена.

Он подчеркнул, что строительство будет вестись по международным стандартам с учетом экологических, экономических и социальных требований. Камбаратинская ГЭС-1 станет крупнейшим гидроэнергетическим объектом Кыргызстана с установленной мощностью 1 тысяча 860 мегаватт и водохранилищем объемом 5,4 миллиарда кубометров. Станция ежегодно сможет вырабатывать до 5,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Доли участия сторон распределены следующим образом: Кыргызстан — 34 процента, Узбекистан и Казахстан — по 33 процента. Каждая страна сможет получать электроэнергию пропорционально своей доле, при этом возможны корректировки в зависимости от рыночных условий и потребностей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347422/
просмотров: 148
