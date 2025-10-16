14:40
ГУВД Бишкека проводит проверку по факту драки водителей, попавшей на видео

По факту инцидента между водителями, видео которого распространилось в СМИ и социальных сетях, начата доследственная проверка.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека, данный факт зарегистрирован в Журнале учета информации УВД Первомайского района. В настоящее время сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия для установления местонахождения и личностей участников конфликта.

ГУВД обращается к гражданам, запечатленным на видео, с просьбой явиться в следственную службу районного управления по адресу: город Бишкек, улица Панфилова, 12/1.

Подробности инцидента устанавливаются.
