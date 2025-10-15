«Евразия.Кыргызстан» и КНУ имени Жусупа Баласагына договорились о сотрудничестве

Региональный офис «Евразия.Кыргызстан» и Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына (КНУ) заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ направлен на развитие образовательных, научных и культурных связей. Об этом сообщили представители сторон.

Меморандум подписали директор регионального офиса «Евразия.Кыргызстан» Кымбат Урумкулова и ректор КНУ имени Жусупа Баласагына Догдурбек Чонтоев.

Стороны договорились о реализации совместных образовательных и научно-исследовательских проектов, а также о проведении конференций, круглых столов и форумов по актуальным вопросам. Особое внимание будет уделено продвижению культурных инициатив и развитию межкультурного диалога.

«Мы уверены, что это сотрудничество станет прочной основой для реализации значимых инициатив в сфере науки и образования, а также откроет новые возможности для студентов и преподавателей КНУ имени Жусупа Баласагына», — подчеркнула Кымбат Урумкулова.