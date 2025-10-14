23:25
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Общество

США впервые выбыли из топ-10 «сильнейших» паспортов мира

В новом квартальном рейтинге паспортов, дающих наибольшее количество визовых преференций их обладателям, США расположились на 12-й строчке, поделив ее с Малайзией. Рейтинг уже 20 лет ведет консалтинговая компания Henley & Partners, и за всю его историю это первый «вылет» США из топ-10, пишет DW.

Возглавляют же рейтинг теперь три азиатских страны. Это Сингапур с безвизовым или упрощенным доступом в 193 страны мира, Южная Корея с доступом в 190 стран и Япония с 189 странами. Германия в рейтинге Henley & Partners расположилась на 4-й строке — 188 стран могут посетить ее граждане без визы или по упрощенной схеме. Такое же право есть у граждан Италии, Люксембурга, Испании и Швейцарии. Американцы же, как и граждане Малайзии, могут обойтись без оформления визы по стандартным правилам при поездке в 180 стран мира.

Россия в «индексе сильнейших паспортов» Henley & Partners занимает 50-ю позицию, потеряв четыре строчки с момента прошлого составления рейтинга. Граждане РФ могут въехать без визы или по упрощенной системе в 114 стран мира.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347203/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
8 тысяч пакистанцев не получали гражданство КР. Депутат извинился за свои слова
Упростить получение паспорта некоторыми детьми до 16 лет предлагает Минюст
В Перми мошенники выдавали себя за кыргызстанцев, чтобы открыть в банке счета
Кабмин принял постановление о вопросах внедрения паспортов образца 2025 года
Более 2 тысяч лиц без документов получили гражданство КР в 2025 году
Фотографию Мэрилин Монро на паспорт продали на аукционе за $21 тысячу
ГУ «Кызмат» дало разъяснения относительно получения кыргызского гражданства
В московской подземке делают паспорт КР? Комментарий главы типографии «Учкун»
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
Внимание: 14&nbsp;октября в&nbsp;некоторых районах Бишкека отключат воду Внимание: 14 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду
Бизнес
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
14 октября, вторник
23:18
США впервые выбыли из топ-10 «сильнейших» паспортов мира США впервые выбыли из топ-10 «сильнейших» паспортов мир...
22:45
Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд Адель по продажам
22:39
Сборная Кыргызстана по футзалу сыграет товарищеские матчи с командой Грузии
22:26
Военные Мадагаскара захватили власть в стране после бегства президента
22:00
Microsoft прекратила поддержку Windows 10