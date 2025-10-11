18:37
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Общество

Каждый третий медик в Европе страдает от депрессии или тревожности — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила результаты крупнейшего на сегодня исследования психического состояния медицинских работников Европы. Его выводы ошеломляют: каждый третий медик страдает от депрессии или тревожности, каждый десятый за последние две недели испытывал пассивные суицидальные мысли.

Как сообщает Служба новостей ООН, опрос охватил более 90 тысяч врачей и медсестер из всех стран Европейского союза, а также из Исландии и Норвегии. Его результаты свидетельствуют о системном кризисе, вызванном многолетним недофинансированием здравоохранения и пренебрежением к благополучию тех, кто ежедневно спасает жизни.

Врачи и медсестры работают в условиях, которые подрывают их психическое здоровье: треть из них сталкивается с угрозами или травлей, каждый десятый — с физическим насилием или сексуальными домогательствами. Четверть врачей трудится более 50 часов в неделю; значительная часть медперсонала живет в постоянной тревоге из-за временных трудовых контрактов.

Читайте по теме
Избиения врачей. В Нацгоспиталь закроют вход для сопровождающих и усилят охрану

«Особенно тревожит то, что 10 процентов опрошенных признались: иногда им приходят в голову мысли о самоубийстве или нанесении вреда своему здоровью. Такого рода «пассивные» суицидальные мысли — не просто мимолетные переживания, а предвестники возможных трагедий. Медики, работающие в условиях насилия, изнурительных смен и ночных дежурств, вдвое чаще сталкиваются с такими мыслями, чем среднестатистический человек», — говорится в сообщении.

Несмотря на давление внешних обстоятельств и усталость, большинство медиков продолжают видеть смысл в своей работе. Трое из четырех врачей и две из трех медсестер в ходе опроса заявили, что удовлетворены своей профессией и ощущают ее значимость. Это говорит о глубокой преданности делу, но также подчеркивает необходимость системной поддержки, чтобы сохранить этот энтузиазм и предотвратить выгорание, отмечают авторы доклада.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346829/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
В школах и детсадах Кыргызстана проводят исследование по насилию и защите детей
Война в Украине отравляет природу и негативно влияет на мировой климат — IGGAW
Правозащитники бьют тревогу: нужна нацпрограмма по защите женщин и детей
Ушла из жизни актриса и врач Роза Табалдыева
Отца Илона Маска обвиняли в сексуализированном насилии над детьми
Как изменится зарплата врачей после повышения в 2026 году, рассказали в МЗ КР
Запрет работы в частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в госбольницах
Соскочила простуда. О последствиях герпеса рассказала медик
Военная прокуратура раскрыла случаи насилия в армии КР: подозреваемые задержаны
В Бишкеке женщина обвинила бывшего мужа в угрозах. Дело расследует милиция
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Скончался бывший глава &laquo;Кыргызиндустрии&raquo; Жарасул Абдураимов Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Год не&nbsp;прошел, а&nbsp;дорога поплыла. В&nbsp;БГК критикуют работу &laquo;Бишкекасфальтсервиса&raquo; Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса»
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
11 октября, суббота
18:00
Каждый третий медик в Европе страдает от депрессии или тревожности — ВОЗ Каждый третий медик в Европе страдает от депрессии или...
17:30
Аномальные ставки: возможно, была утечка имени лауреата Нобелевской премии
17:00
Новые правила въезда в Шенген: что ждет путешественников при пересечении границы
16:31
В Италии хотят ввести полный запрет на ношение паранджи и никаба
16:18
В Чуйской области мужчина подозревается в нападении на несовершеннолетнюю