Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила результаты крупнейшего на сегодня исследования психического состояния медицинских работников Европы. Его выводы ошеломляют: каждый третий медик страдает от депрессии или тревожности, каждый десятый за последние две недели испытывал пассивные суицидальные мысли.

Как сообщает Служба новостей ООН, опрос охватил более 90 тысяч врачей и медсестер из всех стран Европейского союза, а также из Исландии и Норвегии. Его результаты свидетельствуют о системном кризисе, вызванном многолетним недофинансированием здравоохранения и пренебрежением к благополучию тех, кто ежедневно спасает жизни.

Врачи и медсестры работают в условиях, которые подрывают их психическое здоровье: треть из них сталкивается с угрозами или травлей, каждый десятый — с физическим насилием или сексуальными домогательствами. Четверть врачей трудится более 50 часов в неделю; значительная часть медперсонала живет в постоянной тревоге из-за временных трудовых контрактов.

«Особенно тревожит то, что 10 процентов опрошенных признались: иногда им приходят в голову мысли о самоубийстве или нанесении вреда своему здоровью. Такого рода «пассивные» суицидальные мысли — не просто мимолетные переживания, а предвестники возможных трагедий. Медики, работающие в условиях насилия, изнурительных смен и ночных дежурств, вдвое чаще сталкиваются с такими мыслями, чем среднестатистический человек», — говорится в сообщении.

Несмотря на давление внешних обстоятельств и усталость, большинство медиков продолжают видеть смысл в своей работе. Трое из четырех врачей и две из трех медсестер в ходе опроса заявили, что удовлетворены своей профессией и ощущают ее значимость. Это говорит о глубокой преданности делу, но также подчеркивает необходимость системной поддержки, чтобы сохранить этот энтузиазм и предотвратить выгорание, отмечают авторы доклада.