Полис сохраняется за новым владельцем: кабмин изменил правила страхования жилья

Кабинет министров Кыргызстана внес поправки в постановление, регулирующее обязательное страхование жилья от пожаров и природных катастроф.

Согласно изменениям, если застрахованное жилье переходит к новому владельцу, действие договора обязательного страхования (страхового полиса) автоматически сохраняется за новым собственником до окончания его срока.

Кроме того, новый владелец жилья получил право по своему усмотрению заключить новый договор обязательного страхования с другой страховой компанией.

Документ вступает в силу через 15 дней.