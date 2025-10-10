09:45
Общество

Кабмин ужесточил требования к страховым компаниям и брокерам

Кабинет министров утвердил новые правила для участников страхового рынка Кыргызстана. Теперь руководители страховых и перестраховочных компаний, а также страховые брокеры, актуарии, оценщики, сюрвейеры и аджастеры обязаны соответствовать обновленным квалификационным требованиям.

Как пояснили в правительстве, руководить страховой организацией смогут только специалисты с профильным образованием, подтвержденным стажем и без судимости. Для брокеров вводится обязательная регистрация в реестре, а для актуариев — новые стандарты расчета страховых тарифов. Аналогичные требования вводятся для экспертов, оценивающих ущерб и риски.

Кроме того, изменен порядок назначения временной администрации в проблемные страховые компании — ей предоставлены расширенные полномочия по управлению активами и обязательствами.

Одновременно признаны утратившими силу более десяти старых постановлений правительства, чтобы исключить дублирование и противоречия в регулировании отрасли.

Документ вступит в силу через десять дней.
