В Бишкеке выявили дефекты асфальта, подрядчику вынесли предупреждение

Управление государственного архитектурно-строительного контроля мэрии Бишкека проверило качество дорожных работ на участке улицы Фрунзе от Гоголя до Шопокова.

По итогам инспекции генеральному подрядчику ЗАО «Кайнар» вынесли письменное предупреждение. Ему предписано дополнительно уложить асфальт в местах выявленных дефектов. Также с представителями компании провели разъяснительные мероприятия о необходимости строгого соблюдения строительных норм и правил.

В муниципалитете отметили, что на данный момент подрядчик устраняет недостатки.