14:56
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Общество

В Бишкеке выявили дефекты асфальта, подрядчику вынесли предупреждение

Управление государственного архитектурно-строительного контроля мэрии Бишкека проверило качество дорожных работ на участке улицы Фрунзе от Гоголя до Шопокова.

По итогам инспекции генеральному подрядчику ЗАО «Кайнар» вынесли письменное предупреждение. Ему предписано дополнительно уложить асфальт в местах выявленных дефектов. Также с представителями компании провели разъяснительные мероприятия о необходимости строгого соблюдения строительных норм и правил.

В муниципалитете отметили, что на данный момент подрядчик устраняет недостатки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346582/
просмотров: 665
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек меняется: пресс-тур по объектам строительства мэр провел не для всех
Мэрия наказала подрядчика за беспорядок у школы № 6 на улице Московской
Ала-Арча утопает в мусоре. Мэрия начала работы по благоустройству реки
В Бишкеке на рынке и в парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев
В Бишкеке усилили подготовку к выборам: мэр потребовал прозрачности и порядка
В Бишкеке начался капитальный ремонт улицы Волкова
В Бишкеке у стадиона обустроили новые парковочные места
В Бишкеке демонтируют незаконные постройки и парковки
В Бишкеке водитель автобуса приклеил QR-код своего брата поверх муниципального
В Бишкеке отпраздновали День учителя
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Бизнес
Тайны &laquo;ТАНСУ&raquo;: кто стоит за&nbsp;громким конфликтом и&nbsp;кто такой Закерья Тахиров? Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
9 октября, четверг
14:55
Двойное убийство. Супруге и детям погибшего окажут психологическую помощь Двойное убийство. Супруге и детям погибшего окажут псих...
14:48
В Минстрое обсудили новые проекты детальной планировки и генпланы регионов
14:43
Самат Кыргыз и другие боксеры сразятся за чемпионские пояса в Бишкеке
14:04
Кыргызстан поддерживает процесс урегулирования ситуации в секторе Газа
14:00
Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?