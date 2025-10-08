Бишкек меняется: пресс-тур по объектам строительства мэр провел не для всех

В Бишкеке прошел пресс-тур по объектам строительства с участием мэра Айбека Джунушалиева. Журналистам продемонстрировали, как в столице обновляется образовательная, спортивная и транспортная инфраструктура.

Первым объектом стала малая спортивная арена стадиона имени Долона Омурзакова. Здесь возводят двухэтажное здание с подвальными помещениями на 5 тысяч 100 зрительских мест. Рабочие устанавливают витражи, вентиляционные шахты, кресла, акустическую систему и пожарную сигнализацию, а также готовят территорию к асфальтированию. Подрядчик — ОсОО «Евразия Строй Сервис». Рядом планируется многоярусная парковка.

Фото мэрии Бишкека. Завершающим объектом стал новый корпус школы №3

Затем мэр посетил детсад №62 «Баластан» в микрорайоне «Восток-5». Здание вернули муниципалитету при поддержке ГКНБ. Благодаря перепланировке и раздвижным кроватям детсад сможет принять 560 воспитанников вместо прежних 360. Здесь обновили все помещения, установили новое оборудование, благоустроили двор и игровые площадки. Открытие назначено на 20 октября.Следующим пунктом стала стройка моста по улице Ауэзова. Уже устанавливаются балки длиной 24 метра и кольцевые элементы для инженерных коммуникаций. Конструкция будет состоять из двух частей общей длиной 70 метров и шириной 24 метра. Для машин предусмотрят четыре полосы движения, для пешеходов — тротуары шириной по три метра.

Завершающим объектом стал новый корпус школы №3. Здесь возводят трехэтажное здание с подвалом, спортивными площадками и зелеными зонами. Работы ведет ОсОО «Эталон Вин Спец Строй».

По итогам пресс-тура Айбек Джунушалиев поручил особое внимание уделить качеству и срокам завершения объектов.

Стоит отметить, что на пресс-тур пригласили далеко не всех представителей СМИ. Поэтому общественности остается довольствоваться официальным релизом мэрии и верить на слово, что строительство действительно идет по плану.