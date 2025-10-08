18:27
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Общество

Бишкек меняется: пресс-тур по объектам строительства мэр провел не для всех

В Бишкеке прошел пресс-тур по объектам строительства с участием мэра Айбека Джунушалиева. Журналистам продемонстрировали, как в столице обновляется образовательная, спортивная и транспортная инфраструктура.

Первым объектом стала малая спортивная арена стадиона имени Долона Омурзакова. Здесь возводят двухэтажное здание с подвальными помещениями на 5 тысяч 100 зрительских мест. Рабочие устанавливают витражи, вентиляционные шахты, кресла, акустическую систему и пожарную сигнализацию, а также готовят территорию к асфальтированию. Подрядчик — ОсОО «Евразия Строй Сервис». Рядом планируется многоярусная парковка.

Затем мэр посетил детсад №62 «Баластан» в микрорайоне «Восток-5». Здание вернули муниципалитету при поддержке ГКНБ. Благодаря перепланировке и раздвижным кроватям детсад сможет принять 560 воспитанников вместо прежних 360. Здесь обновили все помещения, установили новое оборудование, благоустроили двор и игровые площадки. Открытие назначено на 20 октября.
Следующим пунктом стала стройка моста по улице Ауэзова. Уже устанавливаются балки длиной 24 метра и кольцевые элементы для инженерных коммуникаций. Конструкция будет состоять из двух частей общей длиной 70 метров и шириной 24 метра. Для машин предусмотрят четыре полосы движения, для пешеходов — тротуары шириной по три метра.
мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Завершающим объектом стал новый корпус школы №3

Завершающим объектом стал новый корпус школы №3. Здесь возводят трехэтажное здание с подвалом, спортивными площадками и зелеными зонами. Работы ведет ОсОО «Эталон Вин Спец Строй».

По итогам пресс-тура Айбек Джунушалиев поручил особое внимание уделить качеству и срокам завершения объектов.

Стоит отметить, что на пресс-тур пригласили далеко не всех представителей СМИ. Поэтому общественности остается довольствоваться официальным релизом мэрии и верить на слово, что строительство действительно идет по плану.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346494/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия наказала подрядчика за беспорядок у школы № 6 на улице Московской
Ала-Арча утопает в мусоре. Мэрия начала работы по благоустройству реки
В Бишкеке на рынке и в парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев
В Бишкеке усилили подготовку к выборам: мэр потребовал прозрачности и порядка
В Бишкеке начался капитальный ремонт улицы Волкова
В Бишкеке у стадиона обустроили новые парковочные места
В Бишкеке демонтируют незаконные постройки и парковки
В Бишкеке водитель автобуса приклеил QR-код своего брата поверх муниципального
В Бишкеке отпраздновали День учителя
В Бишкеке прошли флешмоб и семинар «Эко-жизнь — для каждого»
Популярные новости
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
8 октября, среда
18:18
Бишкек меняется: пресс-тур по объектам строительства мэр провел не для всех Бишкек меняется: пресс-тур по объектам строительства мэ...
18:04
В городе Манас демонтировали незаконные постройки
18:04
В Таласе построят первый 9-этажный жилой комплекс
18:00
Аэропорты Кыргызстана обслужили 4,5 миллиона пассажиров за 9 месяцев 2025 года
17:41
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлорганических каркасов