Общество

Адылбек Касымалиев поздравил авиаторов: Кыргызстан готовится к открытию неба ЕС

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив значительный рост и подъем в отрасли. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что авиация соединяет регионы горной страны и открывает путь во внешний мир. Он выделил ключевые достижения и проекты в сфере гражданской авиации:

  • ввели в эксплуатацию аэропорты «Талас», «Каракол», «Нарын» и «Казарман»;

  • ведется модернизация аэропорта «Манас»;

  • строятся новые терминалы в аэропортах «Ош» и «Иссык-Куль»;

  • начали строительство нового международного аэропорта в Джалал-Абадской области, который станет крупнейшим в истории независимого Кыргызстана.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» за счет собственных средств пополнило авиационный парк страны тремя новыми самолетами Bombardier DASH 8 Q400 для авиакомпании «Асман Эйрлайнс». Это позволило увеличить частоту внутренних и межрегиональных рейсов.

Кроме того, Адылбек Касымалиев отметил, что завершается финальный этап по исключению Кыргызстана из «черного списка» Европейского союза. В ближайшем будущем ожидается полное открытие европейского неба для кыргызских авиакомпаний.

Среди новых задач на будущее глава кабмина отметил завершение модернизации аэропортов, расширение географии международных рейсов, укрепление транзитного потенциала и подготовку нового поколения авиационных специалистов.
