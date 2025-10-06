20:51
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Общество

Новые климатические планы должны представить страны до саммита в Бразилии

Climate Action Network Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии совместно с Фондом имени Фридриха Эберта (FES) подготовили обзор текущих определяемых на национальном уровне вкладов Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.

В преддверии 30-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата представители гражданского общества региона ожидают, что страны представят новые климатические планы.

Однако за месяц до конференции только Молдова представила новый обзор.

Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, которые также были частью анализа, — до сих пор нет.

На момент подготовки доклад Кыргызстана находился в процессе разработки.

«Страны остаются в углеродной ловушке: субсидии ископаемому топливу, размытые цели и отсутствие конкретных шагов по защите населения от климатического кризиса», — отмечается в сообщении.

В обзоре рассматриваются не только климатические амбиции стран и их энергетические стратегии, но и вопросы социальной справедливости, защиты прав человека, участия общества и гендерного равенства.

Ключевые выводы и рекомендации.

Региональные уязвимости. Экономики стран региона по-прежнему зависят от ископаемого топлива, при этом сельское хозяйство и водные ресурсы находятся под угрозой климатических рисков. Слабая институциональная база и ограниченное участие общества снижают устойчивость к кризисам.

Необходимые действия. Странам региона необходимо повысить амбиции в новых обзорах, заложить промежуточные цели до 2030 и 2035 годов, отказаться от субсидий на ископаемое топливо и ускорить переход к возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности.

Справедливый переход. Ключевыми условиями остаются защита занятости и доходов работников в уязвимых секторах, поддержка женщин, молодежи и местных сообществ, а также обеспечение открытых и инклюзивных процессов принятия решений.

Читайте по теме
Изменение климата. Около $11 миллиардов нужно Кыргызстану на реализацию ОНУВ

Авторы обзора напоминают, что по итогам первой Глобальной инвентаризации (GST) был сделан ясный вывод: несмотря на десятилетия переговоров, мир далек от того, чтобы сдерживать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса Цельсия. Для многих это не стало неожиданностью — гражданское общество и ученые уже выражали обеспокоенность слишком медленным прогрессом правительств. Тем не менее этот момент стал поводом для переоценки приоритетов.

Следующий раунд, который должен состояться в 2025 году, открывает важную возможность для переориентации. Эти документы в значительной степени определят, останется ли мир на пути сдерживания потепления на уровне 1,5 градуса или погрузится еще глубже в климатический кризис.

Согласно докладу Программы ООН по окружающей среде, страны должны коллективно сократить ежегодные выбросы парниковых газов на 42 процента к 2030 году и на 57 процентов к 2035-му.

В противном случае уже через несколько лет цель Парижского соглашения по удержанию роста глобальной температуры в пределах 1,5 градуса станет миражом.

Саммит пройдет в Белеме (Бразилия) с 10 по 21 ноября 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346165/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Как управлять климатом и получать энергию. Идеи изобретателя из Кыргызстана
Тепловой стресс на рабочем месте стал глобальной общественной проблемой
Изменение климата. Развивающимся странам без выхода к морю помогут
Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше
Окружающая среда подвергается нападениям по всем фронтам — генсек ООН
Чили и Аргентина во власти полярного антициклона
Саммит ОЭС. Садыр Жапаров о климате, экономике и горном будущем Центральной Азии
Изменение климата может привести к исчезновению 80 миллионов рабочих мест
Реальный ущерб от стихийных бедствий в 10 раз выше, чем считалось ранее — ООН
Вандализм на научной станции «Адыгене». Гляциолог бьет тревогу
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
6 октября, понедельник
20:46
Жильцы старых домов могут передать лифты городу для замены — мэрия Бишкека Жильцы старых домов могут передать лифты городу для зам...
20:29
Студенты КГТУ проходят дуальное обучение на Бишкекской ТЭЦ
20:03
Точки реализации лепешек и самс в Бишкеке оштрафовали на 68 тысяч сомов
19:41
Новые климатические планы должны представить страны до саммита в Бразилии
19:28
Тротуары заняли припаркованные электросамокаты. Бишкекчане возмущены