Новые климатические планы должны представить страны до саммита в Бразилии

Climate Action Network Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии совместно с Фондом имени Фридриха Эберта (FES) подготовили обзор текущих определяемых на национальном уровне вкладов Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.

В преддверии 30-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата представители гражданского общества региона ожидают, что страны представят новые климатические планы.

Однако за месяц до конференции только Молдова представила новый обзор.

Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, которые также были частью анализа, — до сих пор нет.

На момент подготовки доклад Кыргызстана находился в процессе разработки.

«Страны остаются в углеродной ловушке: субсидии ископаемому топливу, размытые цели и отсутствие конкретных шагов по защите населения от климатического кризиса», — отмечается в сообщении.

В обзоре рассматриваются не только климатические амбиции стран и их энергетические стратегии, но и вопросы социальной справедливости, защиты прав человека, участия общества и гендерного равенства.

Ключевые выводы и рекомендации.

Региональные уязвимости. Экономики стран региона по-прежнему зависят от ископаемого топлива, при этом сельское хозяйство и водные ресурсы находятся под угрозой климатических рисков. Слабая институциональная база и ограниченное участие общества снижают устойчивость к кризисам.

Необходимые действия. Странам региона необходимо повысить амбиции в новых обзорах, заложить промежуточные цели до 2030 и 2035 годов, отказаться от субсидий на ископаемое топливо и ускорить переход к возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности.

Справедливый переход. Ключевыми условиями остаются защита занятости и доходов работников в уязвимых секторах, поддержка женщин, молодежи и местных сообществ, а также обеспечение открытых и инклюзивных процессов принятия решений.

Авторы обзора напоминают, что по итогам первой Глобальной инвентаризации (GST) был сделан ясный вывод: несмотря на десятилетия переговоров, мир далек от того, чтобы сдерживать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса Цельсия. Для многих это не стало неожиданностью — гражданское общество и ученые уже выражали обеспокоенность слишком медленным прогрессом правительств. Тем не менее этот момент стал поводом для переоценки приоритетов.

Следующий раунд, который должен состояться в 2025 году, открывает важную возможность для переориентации. Эти документы в значительной степени определят, останется ли мир на пути сдерживания потепления на уровне 1,5 градуса или погрузится еще глубже в климатический кризис.

Согласно докладу Программы ООН по окружающей среде, страны должны коллективно сократить ежегодные выбросы парниковых газов на 42 процента к 2030 году и на 57 процентов к 2035-му.

В противном случае уже через несколько лет цель Парижского соглашения по удержанию роста глобальной температуры в пределах 1,5 градуса станет миражом.

Саммит пройдет в Белеме (Бразилия) с 10 по 21 ноября 2025 года.