В России детям мигрантов разрешат пересдавать экзамены по русскому языку

Министерство просвещения России предоставляет возможности для пересдачи детьми мигрантов тестирования по русскому языку. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Бугаев.

«Для тех, кто не прошел тестирование, есть возможности изучить русский язык», — сказал он и отметил, что для обучения в школе необходимо знание русского языка.

По его словам, у детей мигрантов есть возможность научиться русскому языку и пройти тест повторно.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев рассказал, что сотни тысяч несовершеннолетних иностранных граждан, проживающих в России, не учатся в школах. Он назвал ситуацию недопустимой.

20 августа председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявлял, что после принятия закона о необходимости знания русского языка для детей иностранных граждан в школах их количество в начальных и средних классах сократилось.

По данным Рособрнадзора, только 13 процентов детей мигрантов получили возможность поступить в российские школы с апреля по август после подачи документов и тестирования. Лишь в 8 тысяч 223 из 23 тысяч 616 случаев подачи документов за этот период бумаги были собраны успешно.
