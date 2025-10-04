В Сузакском районе открыли центр обслуживания фермеров

В Сузакском районе Джалал-Абадской области состоялось открытие «Центра обслуживания фермеров». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что цель данного центра — оказывать практическую помощь фермерам и сельхозпроизводителям по внедрению современных и инновационных технологий в аграрное производство.

Фото Минсельхоза

По данным ведомства, на сегодняшний день подобные центры успешно функционируют в 16 районах страны. В Минсельхозе добавили, что государственная поддержка фермеров начала приносить результаты и наблюдается рост валовой продукции сельского хозяйства.