В Сузакском районе открыли центр обслуживания фермеров

В Сузакском районе Джалал-Абадской области состоялось открытие «Центра обслуживания фермеров». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что цель данного центра — оказывать практическую помощь фермерам и сельхозпроизводителям по внедрению современных и инновационных технологий в аграрное производство.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза

По данным ведомства, на сегодняшний день подобные центры успешно функционируют в 16 районах страны. В Минсельхозе добавили, что государственная поддержка фермеров начала приносить результаты и наблюдается рост валовой продукции сельского хозяйства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346016/
