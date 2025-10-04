13:56
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

В КР увеличат выплаты членам избиркомов во время выборов и референдумов

Кабмин внес изменения, касающиеся размеров вознаграждений председателям, секретарям и членам окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий на период выборов и референдумов.

Как пояснили в кабмине, цель поправок — стимулировать работу членов комиссий и обеспечить эффективное выполнение возложенных на них обязанностей.

Согласно документу, Министерство финансов обязано своевременно финансировать расходы, связанные с выплатой вознаграждений, а также внести соответствующие изменения в проект закона о республиканском бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Изменения вступят в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345819/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
В КР изменили правила для госслужащих: обязательна цифровая грамотность
Кабмин запретил необеспеченные токены и анонимные кошельки. Подробности
Кыргызстан и Беларусь намерены довести товарооборот до $500 миллионов
На Иссык-Куле начали строительство тоннелей на трассе Барскоон — Бедель
Кабмин передал Минприроды спецтехнику и автомобили
Глава кабмина Адылбек Касымалиев отправится с официальным визитом в Беларусь
Кабмин упростил порядок назначения ректоров вузов со статусом «национальный»
Кабмин создал совет по управлению специальной инвестиционной зоной «Тамчи»
Кабмин установил надбавки для работников транспортной сферы
Кабмин расширил доступ к данным через систему e-Kyzmat
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
4 октября, суббота
13:41
Кыргызстан попросил у России больше ГСМ по льготным тарифам Кыргызстан попросил у России больше ГСМ по льготным тар...
13:22
В КР увеличат выплаты членам избиркомов во время выборов и референдумов
13:01
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
12:50
Турция: товарооборот с Кыргызстаном превысил $1,5 миллиарда
12:39
В КР изменили правила для госслужащих: обязательна цифровая грамотность