В КР увеличат выплаты членам избиркомов во время выборов и референдумов

Кабмин внес изменения, касающиеся размеров вознаграждений председателям, секретарям и членам окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий на период выборов и референдумов.

Как пояснили в кабмине, цель поправок — стимулировать работу членов комиссий и обеспечить эффективное выполнение возложенных на них обязанностей.

Согласно документу, Министерство финансов обязано своевременно финансировать расходы, связанные с выплатой вознаграждений, а также внести соответствующие изменения в проект закона о республиканском бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Изменения вступят в силу через семь дней.