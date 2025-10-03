09:38
Общество

В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие

Фото 24.kg

Постановление о реализации Закона «О государственных пособиях», предусматривающее введение ежемесячного пособия «Бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк», подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ разработан в целях оказания дополнительной государственной поддержки гражданам (семьям), имеющим детей до трех лет и проживающим в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус.

Размер ежемесячного пособия «Бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк» с рождения третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста трех лет установлен в сумме 3 тысячи сомов.

Министерству финансов поручено в установленном порядке выделить из республиканского бюджета денежные средства для своевременной выплаты пособия.

Министерству труда, социального обеспечения и миграции поручено принять необходимые меры по реализации постановления.

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
