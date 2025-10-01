Голливудские кинозвезды и профессиональные организации гневно отреагировали на появление одной из первых актрис, созданных искусственным интеллектом. Они опасаются, что подобные компьютерные модели, обученные на основе работ настоящих актеров, угрожают существованию киноиндустрии в ее нынешнем виде, пишет BBC News.

Если посмотреть на фотографии Тилли Норвуд, размещенные в ее соцсетях, можно решить, что это обычная молодая актриса. Но на самом деле ее снимки в различных декорациях и комедийные скетчи полностью сгенерированы искусственным интеллектом. Создатели описывают эту брюнетку как «девушку, которая напоминает вашу соседку».

«Хотя меня создал ИИ, мои нынешние чувства вполне реальны. Я просто не могу дождаться того, что будет дальше!» — пишут создатели Тилли от ее имени.

Они добавляют, что уже проводят переговоры об участии ИИ-актрисы в кино- и телевизионных проектах с актерскими агентствами.